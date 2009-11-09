Більш як 80% німців відмовляються робити щеплення від грипу A /H1N1

Через сумнів у вакцині "Пандемрікс" /Pandemrix/ виробництва британської фармацевтичної компанії GlaxoSmithKline /GSK/, вживаної в ході наймасовішої в історії ФРН вакцинації населення, цей захід для захисту громадян від вірусу нового грипу A /H1N1/ не викликав буму в країні. Кажучи про ступінь надійності препарату, віце-президент Федеральної лікарської палати Франк Ульріх Монтгомері відмітив: "Не хочу нагнітати страх, але той факт, що не всі компоненти вакцини були протестовані, викликає стурбованість". Ці слова іменитого ученого насторожили багатьох німців.

Не дивлячись на зростання кількості інфікованих, більш як 80 проц. бюргерів в ході опитування заявили про своє небажання щепитися. За щепленням мають намір звернутися лише 13 проц. респондентів. Майже дві третини респондентів заявили, що не робитимуть щеплення від нового грипу "ні за яких обставин".

Дехто в Німеччині не вважає свинячий грип небезпечним. Відомі вірусологи радять пацієнтам зважити всі "за і проти", перш ніж йти на щеплення. На думку керівника відділу охорони здоров`я Бременського сенату Маттіаса Груля, яке він виклав німецькому тижневику "Шпігель", без щеплень можна цілком обійтися. "Якщо захворювання і надалі протікатиме в легкій формі, то необхідності в масовій вакцинації немає", - вважає він.

А німецький філіал міжнародної недержавної і некомерційної організації "Транспаренси Інтернешнл" вважає, що фармацевтична промисловість використовує пандемію свинячого грипу для отримання надприбутків. Про це завила член правління філіалу Ангела Шпельсберг. Вона убачає певний взаємозв`язок між розповсюдженням панічних повідомлень про наднебезпеку нового грипу і надіями фармацевтичної промисловості на отримання мільярдного прибутку. В зв`язку з цим Шпельсберг закликала ЗМІ утриматися від нагнітання панічних настроїв в суспільстві.

ami-tass.ru