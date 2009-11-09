На Кіровоградщині захворіли на грип та ГРВІ майже 13 тис. осіб

З початку оголошення епідемії в Кіровоградській області на грип та гострі респіраторні інфекції захворіли майже 13 тис. осіб, смертельних випадків зафіксовано не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар обласної санепідемстанції Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, всього за цей час були госпіталізовані 838 хворих.

«Найтяжчий випадок був зафіксований в Світловодську, де довелося застосовувати інтенсивну терапію», - повідомив головний санлікар області.

Ф.ЧОРНИЙ також зазначив, що за період з 16.00 8 листопада по 09.00 9 листопада в області звернулись за допомогою 158 осіб, яким поставили діагноз грип та ГРВІ.

«На сьогодні можна говорити про зменшення кількості захворювань. На минулому тижні були дні, коли медики реєстрували до двох тисяч хворих», - наголосив Ф.ЧОРНИЙ.

Він повідомив, що в області вже виготовлено та розповсюджено 42 тис. пов’язок з марлі. «До кінця тижня очікується пошити 241 тис. марлевих засобів захисту, а всього планується виготовити 467 тис. масок», - зазначив Ф.ЧОРНИЙ.