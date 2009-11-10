У Києві немає підстав для запровадження карантину

У Києві немає підстав для запровадження карантинного режиму.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА.

«Мова не йде про введення карантинного режиму. Вже сьогодні можна констатувати покращення ситуації. Зокрема, в Києві сьогодні зареєстровано вдвічі менше хворих на ГРВІ і грип», - йдеться у заяві.

У прес-службі нагадали, що на засіданні Державної надзвичайної протиепідемічної та протиепізоотичної комісії 7 листопада ухвалено рішення про введення посилених протиепідемічних заходів у всіх регіонах, в тому числі і в Києві, де кількість хворих на грип та ГРВІ наблизилась чи перевищила епідемічний поріг. Зокрема, йдеться про обмеження масових зібрань.

Як повідомляв УНІАН, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наполягає на запровадженні в Києві карантинного режиму у зв`язку з епідемією грипу.

Свою позицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснив, зокрема, тим, що в Києві - величезна кількість приїжджих, в тому числі із західних регіонів. За його словами, йому незрозуміла причина відмови Головного державного санітарного лікаря України ввести карантинний режим, у зв`язку з чим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що київська влада має намір продовжувати відстоювати свою позицію.