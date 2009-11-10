Медики Волинської інфекційної лікарні провели пікет
Проти приватизації медзакладу
Медики Волинської обласної інфекційної лікарні провели пікет проти приватизації частини медичного закладу під приватну клініку пластичної хірургії.
Як передає кореспондент УНІАН, лікарі пікетували перед приїздом до лікарні прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Пікетувальники тримали плакати з написами: «Не забирайте у волинян лікарню!», «Юліє Володимирівно, зупиніть Грицюка!». Однак, як розповіли самі пікетувальники, вони так і не дочекалися зустрічі з прем’єром - до них підійшли чоловіки в цивільному і попросили піти геть. Проте медики запевнили, що й надалі протидіятимуть спробам приватизації найбільшого інфекційного закладу області.
Як повідомлялося, питання приватизації частини приміщення обласної інфекційної лікарні виносилося головою облради Анатолієм ГРИЦЮКОМ на розгляд сесії облради впродовж останніх 5 сесійних засідань. Однак це питання постійно блокують депутати фракції «Наша Україна» та депутатської групи «Єдиний Центр».