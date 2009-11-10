Після виходу на пенсію люди краще сплять

Вихід на пенсію супроводжується різким зниженням поширеності розладів сну. Загальне поліпшення якості сну може бути пов`язане з припиненням дії робочого стресу, а не з фактичними перевагами для здоров`я настання пенсійного періоду, вважають фахівці.

Терапевти прослідкували якість сну серед 14 тис. осіб. Дослідження Університету Туркові показало, що ймовірність порушень сну протягом 7 років після виходу на пенсію на 26% нижча. Більшою мірою краще сплять в перші роки пенсії чоловіки, ніж жінки, а також люди, що посідали відповідальні посади або що працювали в нічну зміну. Проте фінські медики відзначили, що в країнах, що не гарантують фінансову безпеку людям непрацездатного віку, вихід на пенсію може супроводжуватися навпаки серйозними нервовими переживаннями і тривожним сном.

news-health.ru