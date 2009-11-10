Новонароджені плачуть на рідній мові

Група учених з європейських країн виявила, що плач новонароджених з перших днів життя має ознаки мови, на якій говорять їх батьки, причому елементи мови засвоюються ще внутрішньоутробно, повідомляє EurekAlert!

Проведені раніше дослідження показали, що людський плід в останньому триместрі вагітності здатний запам`ятовувати звуки навколишнього світу. На підставі цього, народившись, дитина виділяє з навколишніх звуків голос матері, і, як виявилось, розпізнає рідну мову. Причому основне значення має мелодійний ряд мови.

Знаючи це, учені припускали, що почута до народження мова впливає на продукцію звуків самою дитиною, коли вона вчиться говорити. Проте дослідники з Німеччини і Франції з`ясували, що цей вплив реалізується значно раніше – вже в перші дні після народження.

Учені записали і проаналізували плач 60 новонароджених у віці від 3 до 5 днів, 30 з яких народилися в німецькомовній сім`ї, а 30 – у франкомовній.

Аналіз виявив безперечні відмінності у формі їх плачу, залежно від мови сім`ї. Зокрема, мелодійний ряд плачу французьких новонароджених виявився висхідним, а у німецьких – низхідним, як і у відповідних мовах.

medportal.ru