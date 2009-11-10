Возіанова: У Києві на все місто менш як 200 інфекційних ліжок

У Києві на все місто налічується менше 200 інфекційних ліжок, повідомила в коментарі «Дзеркалу тижня» академік-інфекціоніст АМН України Жанна Возіанова.

За її словами, можливості з госпіталізації хворих у київських інфекційних лікарнях украй обмежені.

«Візьміть багатомільйонну столицю — інфекційну лікарню на території Олександрівської лікарні давно закрили на капремонт, обіцяли відкрити два або навіть три роки тому, але територія вже поросла бур’янами, давно не ведеться ніяких робіт. На все місто менш як 200 інфекційних ліжок — куди госпіталізувати хворих?! А як рятувати важких, коли в розпорядженні інфекціоністів усього десять реанімаційних ліжок?!» — акцентувала Возіанова.

При цьому, за її словами, ані в Академії медичних наук, ані в мерії належної уваги до інфекційних захворювань не було. Так, за останні роки відбулося різке скорочення інфекційних ліжок — як дорослих, так і дитячих — в багатьох областях України.

«У нас часто оголошували епідемію і карантин у школах, коли у відділенні не було жодного випадку грипу. Коли люди хворіють на ГРВІ, вони в більшості випадків обходяться без госпіталізації, от і склалося хибна думка, що без інфекційних ліжок можна обійтися. Мене тому й не запрошують у міністерство — я їх засмучую своєю інформацією, щоразу вимагаю починати будь-яку програму з детального аналізу ситуації», — пояснила Возіанова.

За її словами, сьогодні співробітників кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім.О.Богомольця до консультацій з інфекційних захворювань не підключають.

«Нас уже давно нікуди не запрошують — ні мене, ні співробітників кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім.О.Богомольця. Виявилися п’ятим колесом до возу! Навесні, щоправда, мене запитували з приводу підготовки до епідемії нового грипу. Я вважаю, що ми абсолютно не готові, потрібно починати майже з нуля», — підкреслила академік.

dt.ua