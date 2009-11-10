Запахи повертають пам'ять

10:04, 10 листопада 2009
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Група учених під керівництвом Йаара Йешуруна (Yaara Yeshurun) з Наукового інституту імені Вайцмана (Weizmann Institute of Science), Ізраїль, з`ясувала, яким чином запахи пов`язані з пам`яттю людини.

У пам`ять людини записуються як хороші, так і погані запахи, а розуміння механізму зв`язку між запахом і спогадами допоможе працювати з наслідками травм.

За словами учених, найсильніше перше враження залишають неприємні запахи, що, швидше за все, є наслідком роботи еволюційного захисного механізму, проте приємні запахи також залишають в мозку свій слід. Перша зустріч із запахом зазвичай віддруковується в мозку, незалежно від його якості.

Дослідження показало, що предмети, що викликали неприємні асоціації, згадувалися легше, незалежно від того, був з ними зв`язаний неприємний звук або запах. А потім аналогічний експеримент був проведений при одночасному скануванні мозку.

Учені сподіваються, що подальші дослідження дозволять розробити нову методику відновлення спогадів і, навпаки, знищення ранніх травматичних спогадів.

vokrugsveta.ru

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