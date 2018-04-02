Найдорожчі ускладнення грипу — передвиборні маячня і гарячка

Буквально в нас на очах у режимі он-лайн вітчизняна медицина із затурканої безприданниці перетворилася на багату наречену, якої тепер домагаються і бізнесмени, і депутати всіх мастей. То в держави не було коштів навіть на копійчані ліки та хлорку для дезинфекції лікарняних коридорів і туалетів, а тут раптом відвалила аж півтора мільярда! Відтепер до міністра охорони здоров’я України (навіть ті, хто його не любить) повинні звертатися не інакше як «дорогий Василю Михайловичу». Хто ще з його колег може похвалитися мільярдом, який потрібно освоїти буквально за півтора місяця? І такою увагою перших осіб держави, преси та парламенту, який, не вникаючи в подробиці, проголосував за виділення суми, що становить ледь не чверть річного бюджету всієї галузі?..

Проте у велику бочку меду підступна доля, як водиться, додала й велику ложку дьогтю. Наступного дня після золотого дощу телеканали розпочинали випуски новин не статистикою епідемії, а репортажем із Мінздоров’я, у кабінети якого тимчасово переселилися співробітники Генеральної прокуратури. Мабуть, це випадковий збіг, що саме того самого дня вартові закону прийшли вилучати документи, аби розібратися, як і куди було витрачено 50 млн. грн., виділених навесні на боротьбу зі свинячим грипом. Мабуть, так само випадково тоді ж там опинилися й телекамери.

Події останніх тижнів і так підірвали віру в ефективність охорони здоров’я як системи, а розмови про майбутні допити та порушення кримінальних справ остаточно її поховали, піднявши нову хвилю паніки. І медики, і пацієнти з останніх сил намагаються день протриматися і ніч простояти в надії на допомогу з центру, — адже їм потрібні не тільки медикаменти, діагностикуми, апаратура, кваліфіковані консультації та підтримка колег. А якщо в штабі галузі такий форс-мажор, чи зможуть там думати про щось і про когось іншого?.. Можливо, прокуратурі варто було раніше поцікавитися справами в МОЗ? Піару, правда, було б менше, зате користі більше.

«Режим с гигиеной нарушали на каждом шагу…» «ДТ» неодноразово «хапало» за руку чиновників, які люблять жонглювати медстатистикою і проробляти фокуси з тендерами та бюджетними грішми. На жаль, мушу зазначити, що їхня майстерність, як і нахабство, рік у рік зростає. Це наочно продемонструвала боротьба з епідемією грипу, яка, нагадаю, розпочалася ще у квітні — з виділення горезвісних 50 млн. грн., доля яких так усіх зацікавила.

Розпочну з грошей. Ні з телеефіру, де міністр багатократно коментував ситуацію, ні з доповіді, яку він готував для виступу в парламенті, так нікому й не вдалося довідатися, на що конкретно було витрачено бюджетні гроші в кризовий для країни час. У доповіді цей пункт стояв під номером 5:

«Сьогодні всіх цікавить, куди міністерством витрачені 50 мільйонів, куди будуть витрачатися інші кошти, які зараз виділяються?

Великі це кошти чи малі — питання спірне, враховуючи суми, які інші країни світу виділяли на подолання епідемії. Наприклад, США виділили своїй системі охорони здоров’я 1,5 млрд. доларів, Бразилія — 66,5 млн. доларів, Росія — 6 млрд. рублів.

Думаю, ні в кого немає сумніву, що українська система охорони здоров’я працює, на жаль, дещо в інших реаліях. Тому, шановні панове, є великим лукавством перекладати на Міністерство охорони здоров’я, особливо сьогодні, відповідальність за жебрацький стан, у якому держава тримає вітчизняну систему охорони здоров’я багато років.

Нами вже підготовлені всі кроки з реформування галузі, є розуміння і бачення, що і як треба змінювати. Однак виклики часу не дають можливості рухатися швидко.

Кого цікавлять так звані фінансові зловживання у МОЗ, запрошую перевірити це після подолання епідемії. До речі, нагадаю громадськості, що розподіл коштів міністерство не проводило одноосібно, а робило за участі інших державних органів, у тому числі й правоохоронних.

Шановні депутати, хочу вас запевнити: Міністерство охорони здоров’я ніколи не приховувало і не буде приховувати відомостей про ситуацію в державі. Всі звинувачення про замовчування випадків смерті — наклеп.

На відміну від політиків, робота лікарів ґрунтується на засадах доказовості, тож до отримання результатів лабораторних аналізів ми не мали ні юридичного, ні морального права оголошувати про епідемію в країні. Культури вірусів не можна виростити швидко, за бажанням тієї чи іншої політичної сили. Закони епідеміології не мають нічого спільного із законами політики, вірусам байдуже, яка політична сила при владі, а хвороби не лікуються критикою опозиції».

Ну і де ж хоча б одна конкретна цифра, захід, програма, які б тягнули на відповідь, куди поділися гроші.

Саме тому, що вірусам байдуже, будуть вибори в нашій країні чи ні, «ДТ» ще влітку надсилало в міністерство лист із коротким запитанням: як Україна готується до епідемії нового грипу? Раніше в нас публікувалися статті, в яких президент Українського товариства клінічної лабораторної діагностики, професор Любов Громашевська та її колеги висловлювали стурбованість, називаючи ситуацію критичною, — адже без точної діагностики хвороби неможливо домогтися ефективного лікування. Офіційної відповіді ми не отримали, зате з надійних джерел довідалися, що всі переваги тендера із закупки в єдиного учасника були використані максимально. Зрозуміло, фірм, які планували брати участь у торгах, було чимало, але не всі встигли навіть заявки підготувати: оголошення з’явилося на сайті в п’ятницю, останній день подачі — понеділок. Прикол у тому, що той червневий понеділок був вихідним, як у нас буває після свят. Вочевидь, тільки завдяки щасливому збігові обставин американська фірма встигла подати документи й виграла тендер, попри прикрі «дрібниці»: її продукція не призначена для практичної охорони здоров’я, до того ж вона не була зареєстрована в Україні. Ті ж фірми, котрим діагностика грипу A/H1N1 по плечу, ніяк не могли отримати реєстрацію, хоч уже мали попередні замовлення від приватних лабораторій. Бізнес-структури, котрі вважали, що в МОЗ їх незаслужено обійшли, списали гори паперів зі скаргами в Мінекономіки, Міністерство юстиції, Генпрокуратуру, але поїзд поїхав, а ми всі залишилися на пероні в очікуванні пандемічного грипу. Якби прийшов тільки сезонний грип, усе так би й кануло в Лету. Але пневмонії, що їх лікарі називали «нетиповими», і смерті, лік яким сягнув сотні, загострили цю проблему й зажадали чіткої відповіді: що відбувається? Двох лабораторій у столиці для країни з 46-мільйонним населенням явно замало навіть у спокійний від епідемії час, що вже казати про нинішню осінь. Із терапевтичною метою — щоб заспокоїти населення — телеканали продемонстрували нам візит прем’єр-міністра з командою в суперобладнану лабораторію. Проте добре відомо, що належить вона Аграрному університетові, не медичному відомству, створювалася не один рік і зовсім за інші гроші.

Що цікаво, стаття в «ДТ» про епідемію вийшла в суботу, а наступного понеділка нам зателефонували представники однієї з фірм, яких «продинамили» з тендером, і повідомили, що у вихідні дні їхні телефони обривалися: «Терміново завозьте свою продукцію!» — «Але нас досі не зареєстрували», — парирували ті. — «Ви везіть, усе буде».

І справді, в понеділок вони отримали всі необхідні документи. Річ навіть не в тому, куплять продукцію в них чи в іншого виробника, якого зареєструють, — просто реакція чиновників підтверджує, що, по-перше, діагностувати віруси грипу в період епідемії в нас усе-таки нічим, і, по-друге, гроші, виділені на боротьбу з пандемією, так до неї й не дійшли.

За одними даними, на тест-системи пішло близько двох мільйонів гривень, за іншими — набагато більше. Кажуть, на діагностику пожертвували третину з 50 протиепідемічних мільйонів. В.Князевич має рацію: це набагато менше, ніж виділила Америка, але, погодьтеся, все одно хочеться, аби їх витратили з користю для охорони здоров’я, а не тільки окремих фірм.

А тепер що стосується трюків зі статистикою. Повірили міністру, що «всі обвинувачення про замовчування випадків смерті — наклеп».

Але водночас у нас немає підстав не вірити заступникові генерального прокурора Тетяні Корняковій, яка заявила: «Стало відомо, що в Тернополі перші спалахи виявили 10 жовтня, а в ЗМІ перші офіційні повідомлення про це ми побачили тільки 25 жовтня. На ці запитання мають відповідати посадові особи».

Слідом за Генпрокуратурою засумнівався в істинності статистики і президент:

«Хочу нагадати, до 24 жовтня 2009 року в Тернопільській області вже було зафіксовано десять смертей, шість смертей — у Львівській області. І після проведення майдану, через сім днів Київ отримав обставини, за яких було досягнуто того рівня захворюваності, після якого оголошують епідемію грипу. Це, здавалося б, проста поведінка великих політиків. Елементарне ігнорування засобів, з яких починається профілактика боротьби із цим захворюванням в будь-якій країні світу, будь-якому суспільстві.

А нам треба шоу проводити, нам треба концерти, тому що вже заплачено, 130 млн. вже витрачено. У цьому, шановні українці, я вбачаю не лише моральну, але й кримінальну відповідальність.

Я звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою порушити кримінальні справи за фактом злочинної недбалості, яку виявили передусім Головний державний санітарний лікар України, санітарний лікар міста Києва, урядовці, що мали щоденну інформацію про епідемічну ситуацію в країні, але заради політичних дивідендів і амбіцій не зупинилися ні перед чим».

Цікаво, чому гарант вважає, що концерт на свіжому повітрі на Майдані небезпечніший, ніж шоу в закритому приміщенні, де, незважаючи на офіційне скасування всіх публічних заходів, проходило закриття кінофестивалю «Молодість», де він з’явився разом із дружиною? До речі, і футбольний матч на стадіоні імені Лобановського абсолютно не вписується у вимоги санепідрежиму. Що ж до «урядовців», які мали щоденну інформацію, то саме час пригадати, «чий» у нас міністр охорони здоров’я, у сенсі, за чиєю квотою він пройшов в уряд. За великим рахунком, порушено питання національної безпеки: у країні зафіксовано, за словами президента, 16 смертей, але ніхто не взяв на себе відповідальності оприлюднити цю інформацію, що справді нагадує ситуацію з четвертим реактором.

Не знаю, хто і як інформував гаранта, джерелом же офіційної інформації для народу весь цей час слугує офіційний сайт МОЗ, на якому навіть 26 жовтня повідомлялося, що в Україні зареєстровано всього два випадки грипу A/H1N1, — з ними благополучно впоралися ще влітку. Які підстави для паніки?!

27 жовтня, коли вже гула вся Західна Україна, сайт повідомив, що О.Біловол, головний державний санітарний лікар України, доповів міністру В.Князевичу про ускладнення епідситуації в Тернопільській області буквально таке:

«Не дивлячись на поступове зниження кількості щоденних захворювань людей у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів, до лікувально-профілактичних закладів звертаються хворі, в тому числі з важкими формами пневмонії. Через пізні звернення громадян за медичною допомогою, ускладнена діагностика хвороби і цілеспрямоване лікування, як наслідок — летальні випадки, ймовірно викликані респіраторною вірусною інфекцією... З 1 по 26 жовтня виключно методом виявлення імунофлюоресціюючих антитіл проведено дослідження мазків з носа, зіву у людей з метою виділення антигенів вірусів грипу та ГРВІ. …Результати методом флюоресціюючих антитіл від померлих двох осіб — негативні. Ситуація перебуває під особистим контролем головного державного санітарного лікаря України».

Останнє, очевидно, мало всіх заспокоїти. Але люди продовжують звертатися по медичну допомогу і, на жаль, продовжують умирати. Лік уже пішов на десятки, а точного діагнозу немає. Можна було тільки здогадуватися, який вірус позбавляє життя наших співвітчизників, оскільки точного діагнозу згаданим вище методом не поставиш. Нагадаю, що ВООЗ рекомендувала діагностувати свинячий грип методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі реального часу.

Невдоволення президента діями головного державного санітарного лікаря небезпідставне, фахівці в кулуарах теж говорять, що бували в нас головні державні й досвідченіші. Поясніть тоді людям мудрість задуму: навіщо вводити в РНБОУ міністра та його заступника — головного санітарного лікаря, який за статусом належать до когорти держчиновників, обвинувачених у «злочинному недбальстві»?! Що президентові та секретареві РНБОУ з ними ділити? Відповідальність чи?..

Маски-шоу замість мітингів Хто відслідковував інформацію про кількість хворих та померлих, той напевно помітив, що в один час різні посадовці називали різну кількість жертв епідемії та причини смерті людей. Це, безперечно, сіяло паніку і озлоблювало: як можна вірити владі, яка з легкістю переступає через людські страждання і долі? В інший час на сумну статистику ніхто б уваги не звернув — перша в нас епідемія, чи що?! Але на носі вибори. Політики швиденько зорієнтувалися і, як кажуть студенти, злизали ідею в медиків. Пам’ятаєте, раніше у випадку ГРВІ до п’ят прикладали гірчичники? Хвороби вони не лікують, але як відволікаючий маневр дуже ефективні.

Коли стало очевидно, що госпіталізувати таку кількість хворих нема куди, діагностувати і лікувати за великим рахунком нема чим, спала на думку рятівна ідея: акцентувати всю увагу на... марлевих пов’язках. Те, про що говорили пошепки лікарі в ординаторських, керівники областей почали озвучувати в прямому ефірі: Тернопіль скаржиться на те, що немає обласної інфекційної лікарні, із Рівного повідомляють, що на всю область усього кілька апаратів штучної вентиляції легенів, Чернівці забезпечені антибіотиками всього на 10% тощо. І що чують у відповідь? «А скільки масок ви пошили?» Київ, де вся медицина вже другий рік потребує хірургічного втручання, де з кожного хворого вимагають так званий доброчинний внесок, а заборгованість перед медзакладами, за словами депутатів міськради, досягла космічних цифр, раптом вибився в передовики. Мерію виручили вчителі і вихователі дитячих садків, котрим призначили оброк — сотнями шити марлеві пов’язки. На селекторній нараді, яку проводила прем’єр-міністр, губернатори швиденько зорієнтувалися: якщо хочеш отримати допомогу лікарням, починай просити гектари марлі і рапортуй, що всі цілодобово сидять за швейними машинками.

Цікаво, що на це раніше за всіх купилася опозиція. Щоправда, спочатку це виглядало, м’яко кажучи, знущально — а як інакше телеглядач, котрий залишився без ліків і надійної меддопомоги, може сприймати картину, коли в затишному залі народний депутат, відкривши сумочку від «Шанель», дістає імпортну коробочку з одноразовими масками, щоб поділитися з колегами?! Лідер партії, повагавшись, теж пішов у народ: вручив баб... себто жінкам квіти, Червоному Хресту — маски. Вважайте, Вінниці грип уже не страшний. А щоб і в інших регіонах знали, за кого голосувати, він обіцяє завезти ще кілька мільйонів масок. Напевно, доведеться на кожній вишивати логотип партії — інакше електорат не розпізнає, де від кого, адже й інші штаби підметушаться.

Тема одноразових і марлевих пов’язок стала головною і в стінах парламенту. Слідом за опозицією підтягнулись інші — нардеп із коаліції розповів, що обійшов усі аптеки в Білій Церкві і ніде не побачив жодної маски. Та за таке в часи інквізиції не тільки у відставку відправляли!.. Хто ж після всього цього посміє докоряти владі, яка розпорядилася кинути всі сили і кошти на виготовлення пов’язок?! Преса повідомляє, що вже витрачено 10 млн. гривень на закупівлю 6 млн. метрів марлі. До кінця епідемії і не таке освоять.

Вже тиждень політики сперечаються про те, які ціни мають бути в аптеках на цей товар, варто їх регулювати чи ні. Чомусь нікому на думку не спадає: якщо невигідно продавати в аптеках, відправляйте в магазини, адже купують там засоби гігієни — зубну пасту, наприклад, мило і шампуні. Якщо ціни будуть завищені — народ швидко згадає, як це робиться в домашніх умовах, знайдуть і марлю, і нитку з голкою. А поки що пінки знімають ділки, котрі прямо на вулицях пропонують дефіцит від 10 до 20 гривень за штуку — залежно від ситуації.

Чим небезпечні маски-шоу в нинішніх умовах? Це дуже дорого обходиться країні, в якій майже два десятиліття руйнується система інфекційних лікарень. На пов’язки йдуть мільйони бюджетних гривень, які могли б перетворитися на сучасні бокси і палати. Чи не здається вам, що викидати мільйони на пов’язки — найбезпечніша в плані ревізії справа? Хто і як може проконтролювати, скільки їх було пошито і кому роздано? Це вам не лабораторії або апарати штучної вентиляції легенів, наявність або відсутність яких можна виявити в будь-який момент.

Істерія навколо масок відволікає від головного — ніхто не звертає серйозної уваги на те, що в нас на державному рівні немає ні стратегії, ні тактики боротьби з інфекційними хворобами. На що витрачатимуть мільярд — хто-небудь знає?!

Чи потрібні контрацептиви, коли почалися перейми Коли в країні епідемія інфекційних захворювань, логічно припустити, що в створених штабах і комісіях працюватимуть не лише епідеміологи, а й інфекціоністи. Яким же було моє здивування, коли Жанна Возіанова — академік, учений зі світовим ім’ям, заперечно похитала головою:

«Нас уже давно нікуди не запрошують — ні мене, ні співробітників кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.Богомольця. Виявилися п’ятим колесом до возу! Навесні, щоправда, мене запитували з приводу підготовки до епідемії нового грипу. Я вважаю, що ми абсолютно не готові, потрібно починати майже з нуля. Візьміть багатомільйонну столицю — інфекційну лікарню на території Олександрівської лікарні давно закрили на капремонт, обіцяли відкрити два або навіть три роки тому, але територія вже поросла бур’янами, давно не ведеться ніяких робіт. На все місто менш як 200 інфекційних ліжок — куди госпіталізувати хворих?! А як рятувати важких, коли в розпорядженні інфекціоністів усього десять реанімаційних ліжок?! Прогноз головного державного санітарного лікаря — перехворіє кожен четвертий. А видужає?! На своїй базі ми мали можливість оперативно робити аналізи, запрошувати спеціалістів з інших відділень і кафедр на консиліуми, а як тепер це робити, коли все розкидано по місту?! За останні роки відбулося різке скорочення інфекційних ліжок у багатьох областях, причому не лише дорослих, а й дитячих, закривають цілі відділення. Я неодноразово порушувала це питання й в Академії медичних наук, і в мерії, виступала на вченій раді в Міністерстві охорони здоров’я, але так і не змогла домогтися належної уваги до інфекційних захворювань. У нас часто оголошували епідемію і карантин у школах, коли у відділенні не було жодного випадку грипу. Коли люди хворіють на ГРВІ, вони в більшості випадків обходяться без госпіталізації, от і склалося хибна думка, що без інфекційних ліжок можна обійтися. Мене тому й не запрошують у міністерство — я їх засмучую своєю інформацією, щоразу вимагаю починати будь-яку програму з детального аналізу ситуації, кажу, що вважаю за потрібне».

Нагадаю, що особливе невдоволення чиновників від медицини викликала принципова позиція Ж.Возіанової, коли вирішувалося питання про позапланову вакцинацію проти кору та краснухи торік. Відомо, що Жанна Іванівна виступає проти поголовних щеплень: якщо настійливо рекомендуєте це робити — спочатку обстежте людину, визначте її імунний статус, а вже потім вирішуйте — потрібно це їй чи ні. (На що чиновники, як правило, відповідають: так це ж дуже дорого.) Академік переконана: «Під час спалаху сезонних ГРВІ, а тим більше, коли розгоряється епідемія, робити щеплення не можна. Адже ніхто не знає, інфікована в даний момент людина чи ні, вона просто може не витримати вакцинального навантаження».

Наука вважає: імунна відповідь може сформуватися лише через місяць, що автоматично виключає питання вакцинації за нинішніх умов. Такої ж думки дотримується і головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги Мирон Борисевич, який працює в епідосередку вже не перший тиждень. Фіхівці санепідслужби чомусь упевнені, що імунітет повністю може сформуватися за сім днів, отже, саме час робити щеплення. Але проти якого з вірусів, якщо їх циркулює чотири? Схоже, президента їм удалося переконати. У своєму зверненні він заявив: «Єдиним засобом запобігання будь-якій інфекції є вакцинація... Як глава держави, прошу вас, дорогі співвітчизники, переглянути своє ставлення до вакцинації, і в разі потреби, підкреслюю, виключно після консультації з лікарем, зробити її».

Шкода, що ніхто так і не наважився доповісти главі держави, що в нас не лише медикаменти в аптеках скінчилися, а й лікарі — первинна ланка медичної допомоги давно вже страждає від дефіциту кадрів. З ким консультуватися, якщо медики, котрі ще тримаються на ногах, працюють по кілька діб без підміни?!

Підступна четвірка Завідувач кафедри вірусології Національної академії післядипломної освіти професор Ірина Дзюблик, здається, про грип знає все — давно його вивчає, написала про нього не одну книгу.

«Щороку в нас циркулює близько 300 різних вірусів — грипу, парагрипу, риновіруси, аденовіруси тощо. Дуже часто зустріч із ними закінчується пневмонією, тож нинішній сезон — не виняток. Дуже важливо правильно діагностувати і відповідно лікувати хворого, оскільки вірусна і бактеріальна пневмонії вимагають різного медикаментозного лікування. Чим ми можемо допомогти в даній ситуації? Наша кафедра вірусології — єдина у сфері післядипломної освіти, до нас звертаються з усієї України, нещодавно ми підготували цикл навчання з ПЛР-діагностики, це складні методики, які сьогодні надзвичайно затребувані.

Цієї осені ситуація ускладнилася тим, що до трьох сезонних вірусів додався каліфорнійський А/H1N1. Він справді не чутливий до багатьох лікарських препаратів, що є в нашому арсеналі. У 1976—1977 роках на нашій території була епідемія вірусу А/H1N1, яку тоді назвали глобальним російським грипом, рівень захворюваності був дуже високий», — підкреслила Ірина Володимирівна.

Коли люди в паніці, вони не в змозі розчути рекомендації медиків, тим більше коли лікувати береться вище керівництво країни. Уряд, на відміну від президента, упевнений, що єдиним порятунком від епідемії є швейцарський препарат таміфлю, який закуповуються сотнями тисяч доз. Його назву, напевно, вже запам’ятали всі — від немовлят до пенсіонерів. Лікарі-практики аж ніяк не впевнені в тому, що це справді панацея, і намагаються застерегти людей від прийому цього препарату з профілактичною метою. Тому є кілька причин.

На офіційному сайті МОЗ можна прочитати, що даний препарат випускається у вигляді порошку для суспензії та в капсулах. Порошок «призначається для лікування та профілактики грипу А і В у дорослих і дітей від одного року». Капсули рекомендують дорослим і дітям від 12 років. (До речі, виробник рекомендує приймати з 13 років.) На сайті немає жодного слова про те, що таміфлю було заборонено в Японії, де кілька підлітків, котрі приймали його, намагалися накласти на себе руки, інші скаржилися на розлад сну і нічні кошмари. Дуже насторожено ставляться до цього противірусного препарату у Великобританії, де його використовували на ранніх стадіях розвитку епідемії нового грипу — більш як половина школярів скаржилися на серйозні побічні ефекти, про які не йшлося в інструкції.

Експерти нагадують, що цей препарат свого часу оголосили панацеєю від пташиного грипу, але оскільки епідемії тоді не було, він так і залишився незатребуваним. Строк його зберігання п’ять років, тож рахуйте самі. Нагадаю лише, що ВООЗ посилено рекомендує цей препарат як панацею і закликає уряди активніше працювати з виробником. Зовсім нещодавно картину дещо підпсувала інформація про те, що в Європі зареєстровано десятки випадків, коли каліфорнійський грип абсолютно не реагує на таміфлю. Отже, не той препарат призначили на роль панацеї?

Чи варто впадати у відчай, якщо у вашій аптечці немає таміфлю? На думку професора-імунолога Катерини Гаркавої, у кожному домі є чимало засобів для профілактики.

«Дуже часто грип закінчується пневмонією, особливо якщо людина переносить його на ногах, — пояснює Катерина Григорівна. — Просто раніше на це не звертали такої уваги, як сьогодні. Страждають насамперед ті, в кого порушений імунітет, — після важких операцій, хворі на цукровий діабет, астму, туберкульоз, СНІД, з онкопатологією тощо. Просто дуже багато людей не звертаються вчасно до лікаря, не обстежуються і не знають про свою хворобу. Щоб підвищити імунітет, уважно слідкуйте за своїм харчуванням. Хай як традиційно звучать ці рекомендації, але постарайтеся їх дотримуватися. У раціоні щодня мають бути свіжі фрукти й овочі, соки, морси, фіточаї. Дуже корисний, особливо для дітей, гарбуз у будь-якому вигляді — запечений, тушкований, із медом, горіхами — кому як подобається. Не кваптеся приймати антибіотики — якщо захворювання дасть ускладнення, лікувати їх буде нічим — бактерії дуже швидко пристосовуються до медпрепаратів, стають резистентними».

По собі знаю — багато людей сприймають такі поради за бабусині рецепти і звично тягнуться до аптечки. Не поспішайте. Аналогічні рекомендації я чула зовсім недавно в дослідних центрах Німеччини, де займаються біологією і медициною на найсучаснішому рівні. У лабораторіях, про які ми можемо тільки мріяти, вчені з усього світу досліджують найскладніші явища — наприклад, як білок повинен найкоротшим шляхом транспортувати молекули діючої речовини фармпрепарату до хворої клітини. Вони пояснюють, що вірус каліфорнійського грипу має під прицілом епітелій легенів — от звідки пневмонії. А щоб протистояти цій атаці, організму потрібні вітаміни й антиоксиданти, які зміцнюватимуть капіляри та епітелій легенів. Серед наукових рекомендацій — ті ж таки кислі фрукти і соки з них, горіхи, зелень, їжа, багата на білки. Єдине, що відрізняє їх від бабусиних порад, — там не знають нашої калини і замість неї рекомендують келих натурального вина, краще червоного, а також прогулянки на свіжому повітрі і ніякої паніки.

Останнє особливо важливе для нас.

Ольга СКРИПНИК

dt.ua