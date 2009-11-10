Запоріжжя: помер пацієнт, якого було госпіталізовано з діагнозом ГРВІ

У Мелітополі Запорізької області помер пацієнт, якого було госпіталізовано з діагнозом «гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)».

Інформацію про це УНІАН офіційно підтвердив головний санітарний лікар Запорізької області Анатолій СЕВАЛЬНЬОВ.

"Справді, у Мелітополі зафіксовано факт смерті людини, якій було поставлено діагноз ГРВІ. Говорити про зв`язок того, що сталося, з появою на території України грипу типу А/H1N1 зараз не можна, оскільки причину смерті людини однозначно буде встановлено тільки через кілька тижнів", - повідомив А.СЕВАЛЬНЬОВ.

За його словами, на сьогодні у загиблого відібрано необхідні для вірусологічного дослідження матеріали, які передано до Києва - в одну з 2-х лабораторій України, що опікуються подібними дослідженнями.

"У разі, якщо лабораторія не зніме однозначно питання про зв`язок смерті людини з появою в нашій країні каліфорнійського грипу, матеріали буде передано для дослідження в лабораторії Європейського бюро ВООЗ - до Лондона або Копенгагена. Тобто однозначно причину смерті людини буде встановлено лише після кількох тижнів", - повідомляв А.СЕВАЛЬНЬОВ.