Еміратські лікарі подарували зір сліпому хлопчикові

Через 12 років після народження суданський хлопчик вперше побачив навколишній світ, безмірно щасливих батьків і родичів. Успішну операцію провели еміратські медики з Міжнародного гуманітарного мобільного госпіталю, недавно розміщеного в Південному Судані за рішенням голови Управління Червоного Хреста Об`єднаних Арабських Еміратів.

Група офтальмологів, що входить до складу місії, обстежувала сліпу з народження дитину, страждаючу глаукомою обох очей, і в "польових умовах" провела операцію з використанням новітнього устаткування. Як повідомив керівник мобільного госпіталю в Південному Судані Кадимо Аль Дараїй, команда лікарів направлена в цей регіон для надання безкоштовної допомоги, включаючи медикаменти, місцевим жителям, які не мають ні можливості, ні засобів для отримання кваліфікованого медичного обслуговування.

ami-tass.ru