В Україні захворюваність на грип і ГРВІ знизилася у 4 рази

На сьогодні захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні знизилася у 4 рази порівняно з піковим періодом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після відвідання Вінницької обласної дитячої лікарні.

«Сьогодні ми маємо таку ситуацію, коли хвороба була локалізована у Західній Україні і далі країною ця хвороба вже не просувається. І вчора, коли ми подивилися дані по кожній області, то ми побачили, що в цілому по Україні у нас вже, мінімум, у чотири рази спад порівняно з піковими показниками захворюваності 2-4 листопада», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона підкреслила, що спад захворюваності відзначено практично в усіх областях, незалежно від того, перевищено там епідеміологічний поріг чи ні.