Вакцинація проти грипу: панацея чи плацебо?

У зв`язку із смертю школяра з Краматорська після щеплення проти кору і краснухи криза довіри українців до вакцинації посилилася, з вуст у вуста передавалися історії про поствакційні реакції й ускладнення у пацієнтів, натомість міжнародні експерти наполягали на відновленні обов`язкової імунопрофілактики. Епідемія грипу стала приводом для відновлення дискусії про необхідність вакцинації. Президент України Віктор Ющенко закликав українців до вакцинації. Керівник міжнародної місії Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Юкка Пуккила рекомендує Україні почати вакцинацію проти пандемічного грипу A/H1N1. Але жодна вакцина проти свинячого грипу в Україні ще не зареєстрована. Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що нині одним з основних пріоритетів співпраці України і ВООЗ стане вакцинація проти сезонного і пандемічного грипу.

Наскільки безпечно і доцільно вакцинуватися в період епідемії, ми запитали у експертів.

Михайло Андрейчин, голова Асоціації інфекціоністів України, професор Тернопільського медичного університету

ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ ЩЕПЛЕННЯ РОБИТИ НЕДОЦІЛЬНО І НАВІТЬ РИЗИКОВАНО

Під час епідемії щеплення робити недоцільно і навіть ризиковано. В період епідемії є ризик, що на інфекцію, яка вже має місце в організмі в стані інкубації, може нашаруватися роздратування імунної системи, викликане щепленням. В результаті можливі небажані результати.

На тлі зростання захворюваності ГРВІ щеплення можуть дати більший відсоток реакції. Фахівці на час епідемії радять утриматися від щеплення.

Інкубаційний період грипу триває від доби до 7 діб. Якщо людині роблять щеплення, то щоб виробився імунітет, потрібно не менше 2 тижнів, хоча деякі, припускають і 10 днів. Відповідно, якщо хтось гарантує людині, що в найближчі 7 днів вона буде в умовах, де абсолютно виключається зараження, а потім дає ще 10 днів своєрідної ізоляції, яка виключає зараження, – тоді щепіть цих людей. Але підпишіться, дайте гарантії.

Євген Комаровський, педіатр

ЩОЙНО З`ЯВИЛАСЯ РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ГРИПУ – ВСІ ПОЧАЛИ ЛЮБИТИ ВАКЦИНАЦІЮ

Ні про яку вакцинацію від свинячого грипу сьогодні не йдеться в принципі. Її немає. Реально зареєстрованих вакцин від свинячого грипу в Україні не існує. Коли вони з`являться – не знає ніхто.

Що ж до вакцинації проти сезонного грипу, то звучить інформація про те, що щепитися в розпал епідемії – це безумство, і без того йде страшне навантаження на імунітет тощо.

Але чому не можна продовжити вакцинацію в тих районах, де немає епідемії? Я вважаю, її треба продовжувати.

Чого ми боїмося? Навіть якщо зроблять щеплення, і протягом найближчих двох тижнів воно не встигне спрацювати, – в цьому немає нічого небезпечного.

Я впевнений, що ця епопея зупинить антищепну вакханалію в країні. Я це бачу на прикладі рідного міста Харкова. Тільки-но з`явилася реальна загроза грипу, всі почали так любити вакцинацію, просто серце радіє.

Борис Скачко, фітотерапевт, лікар у третьому поколінні

У РЕГІОНАХ, ДЕ ВВЕДЕНО КАРАНТИН, ТРЕБА ЗАБУТИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Для проведення вакцинації людина повинна бути здоровою впродовж останніх 3-4-х тижнів. Не повинно бути ні температури, ні нежиті, ні болю в горлі. А сьогодні більшість українців це все мають. Якщо в організмі є якийсь вірус або діє якась бактерія, імунна система 2-3 тижні відновлюватиме свій статус-кво, тобто активно працювати проти цієї інфекції. Імунна система не гумова, вона не може зреагувати на все одразу, вона виробляє захист від одного вірусу. А сьогодні у нас три види небезпечного грипу: два сезонних і каліфорнійський. За ідеєю потрібно ввести три вакцини. Але це напружена ситуація для імунної системи. Імунітет може не виробитися.

Вакцинуватися чи не вакцинуватися? Скоріше ні, ніж так. У регіонах, де введено карантин, – взагалі треба забути про повну вакцинацію. Єдине, де там можна провести вакцинацію – це закриті колективи. У військовій частині легко обмежити контакти з навколишнім середовищем і прищепити солдатів. Або у в`язниці.

Є статистика, якщо людина захворює в перші два-три тижні після вакцинації, кількість ускладнень на 40% більша. Але якщо людина була здорова, і може забезпечити собі два тижні комфортного режиму, то я руками і ногами за вакцинацію.

Щоб отримати добрий результат від вакцинації, потрібно організм підготувати. Ввели вакцину – потрапив подразник в організм, імунна система починає виробляти протиотруту у вигляді антитіл – це білки. Щоб вона змогла виробити достатню кількість антитіл - є показник імуногенність вакцини. У когось виробляється хороший імунітет, у когось - слабенький, у когось - взагалі немає. Печінка постачає імунній системі кислоти, з яких вона збере інтерферон або антитіла. Якщо печінка працює погано або людина неправильно харчується, то вводячи будь-які вакцини, вона тільки втрачає час і гроші і не отримає бажаного результату.

Директор Інституту імунології і алергології Віра Казмірчук

КТО ЗАВГОДНО РОЗПОВІДАЄ, ЩО ПОТРІБНО ВАКЦИНУВАТИСЯ

Я не даватиму ніяких коментарів. Якщо наш Президент, розставивши руки, каже, що треба вакцинуватися... Це перетворюється на шоу... Коли Андрейчин (голова Асоціації інфекціоністів України - УНІАН) каже: забезпечте два тижні повного благополуччя, відсутність контакту з вірусними хворими і лише тоді вакцинуйтеся, а після цього виступає хто завгодно і розповідає, що потрібно вакцинуватися...

Володимир Гаврилюк, імунолог, сімейний доктор

В ІДЕАЛІ ПОТРІБНО ЩЕПИТИСЯ ПРОТИ КОЖНОГО ШТАМУ ГРИПУ

Доцільність вакцинації – це питання до епідеміологів. Вони краще за всіх знають, почалася епідемія чи ні. Наскільки я розумію, зараз об`єднали епідемію ГРВІ з епідемією грипу і з вкрапленнями свинячого грипу зокрема. Своєчасно тепер вакцинуватися чи вже пізно - зараз імунологи вам не скажуть, оскільки у нас немає даних щодо термінів і масштабів процесу.

Імунологи можуть сказати, що буде з організмом, якщо його прищепити пізно, своєчасно або завчасно. Якщо завчасно – буде очікуваний корисний ефект вакцинації: зменшено масштаб епідемії, якщо людина захворіє, то перенесе легку форму, а якщо все ж таки тяжку, то без ускладнень. Якщо прищепити своєчасно – ефект буде приблизно такий же. Якщо прищепити пізно, в розпал епідемії – ефект буде непередбачуваний, швидше за все він буде негативний.

Кожна людина має індивідуальний тип імунної відповіді. Є люди з трохи зниженою імунною реактивністю, а є люди імунна реактивність яких дуже висока (алергіки, люди, які вживають імунностимулюючі препарати). Реакция буде гіршою в тих, у кого імунна система сильніша, міцніша й реактивніша.

В ідеалі потрібно щепитися проти кожного штаму грипу. Доведених перехресних реакцій поки що не існує. Робити всі три щеплення зараз – я швидше за все заперечуватиму доцільність такого заходу. Але якби зробити вакцинацію у вересні від типового грипу для цього сезону, а потім через який час щепитися від вкраплень свинячого грипу, тоді все було б нормально. Якщо робити все своєчасно, то й наслідки будуть більш передбачувані й очікувані.

Ганна Ященко, Андрій Вацик