Кіровоградщина: за тиждень розкупили 3-місячний запас ліків

Протягом першого тижня, після оголошення в Україні епідемії грипу, в аптеках Кіровоградської області населення розкупило тримісячний запас лікарських засобів і медичних препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив в. о. першого заступника начальника управління податкової міліції ДПА в області Анатолій КУРУП.

«За деякою інформацією, викуплено майже річний запас ліків», - додав він.

За словами А.КУРУПА, з 2 по 9 листопада працівниками податкової міліції було проведено 127 перевірок аптек і аптечних пунктів. Кожною перевіркою було встановлено відсутність обов’язкового переліку лікарських засобів на період карантину в роздрібній мережі.

«В наявності була лише третина необхідних ліків та засобів», - наголосив А.КУРУП.

Він також повідомив, що під час відпрацювань з перевірки підприємств, що здійснюють роздрібний продаж медпрепаратів на території області, були виявлені фіктивні фірми-посередники. «Вони у 2-3 рази могли завищувати вартість ліків», - зауважив податківець.