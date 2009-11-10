Виробники вакцини від A/H1N1 не хочуть відповідати за її дію

Міністр охорони здоров’я Польщі Єва КОПАЧ вважає масовану критику міністерства за відмову від закупівлі вакцини проти грипу A/H1N1 до завершення клінічних досліджень щодо її безпечності бажанням виробників „швидко заробити” на її продажах.

Про це міністр заявила у прямому ефірі TVN24 під час дискусії з цього питання з колишнім керівником Міністерства охорони здоров’я РП Мареком БАЛІЦЬКИМ, який останнім часом найактивніше критикує Є.КОПАЧ за зволікання із закупівлею партій вакцини проти грипу A/H1N1.

Є.КОПАЧ вкотре підтвердила, що, незважаючи на потужний тиск, не планує змінювати свою точку зору й закуповувати вакцину проти нового грипу до закінчення досліджень щодо її безпечності.

„Коли уряд отримає від фірм, з якими ми ведемо переговори, відповідь про безпеку щеплень, то підпишемо договір. Однак фірми хочуть, аби уряд заплатив за вакцину, але не хочуть взяти на себе відповідальність за її дію”, - сказала міністр.

Є.КОПАЧ зазначила, що у 2003 році, коли М.БАЛІЦЬКИЙ був міністром охорони здоров’я, у Польщі було зареєстровано найвищий рівень захворюваності на грип за останні десять років - захворіло 1,2 млн. людей 36-мільйонної країни, й не було оголошено жодних екстрених протиепідемічних заходів.

„Звідки тепер у вас та ваших колег така наполегливість (у питанні вакцинації проти пандемічного грипу)?”, - запитала міністр.

Вона додала, що М.БАЛІЦЬКИЙ лише в жовтні 2005 року вирішив закупити препарат „Таміфлю”, який вважається одним із найсильніших протигрипозних ліків, але водночас, за даними медиків, має низку не до кінця перевірених побічних ефектів.

У свою чергу, М.БАЛІЦЬКИЙ заявив, що впевнений у безпечності вакцини проти “каліфорнійського” грипу, тому що Європейська агенція з оцінки медичних продуктів надала дозвіл на використання цієї вакцини в країнах ЄС.

Він також заявив, що Польщі „уперше за останні сто років загрожує епідемія, й уряд зобов’язаний дбати не лише про здоров’я окремих громадян, але й всієї нації”.

Довідка УНІАН. У Польщі практично в 100% випадках захворювання на грип A/H1N1 хвороба проходила у легшій формі, ніж у хворих на звичайний грип.

У 2008-2009 роках на звичайний грип захворіло 540 тисяч поляків, в той час як на новий вірус, що з’явився у Польщі в травні цього року, захворіло понад 210 осіб, жодна з яких не померла.

За даними ВООЗ, з квітня по листопад поточного року у світі на A/H1N1 захворіло близько 440 тисяч осіб, з яких 5,7 тисяч померло.

Водночас на звичайний грип щороку хворіє близько мільярда людей, з яких помирає мільйон.