19 держав надають Україні допомогу у боротьбі з грипом

Станом на сьогодні вже 19 держав світу висловили готовність на державному та відомчому рівні надавати Україні фінансову і матеріально-технічну допомогу у боротьбі з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Валерій ДЖИГУН сьогодні на брифінгу.

За його словами, зокрема 16 країн ухвалили рішення про надання Україні допомоги на найвищому державному рівні. Це Австрія, Болгарія, Грузія, Ізраїль, Естонія, Китай, Республіка Корея, Ліван, Литва, Македонія, Молдова, Росія, Сербія, Польща, Угорщина та Чехія.

На відомчому рівні з Україною у подоланні епідемії грипу співпрацюють Словаччина, США і Хорватія.

Серед останніх рішень про надання такої допомоги в МЗС України відзначають виділення Республікою Корея антивірусних масок на суму близько 50 тис. дол.

Чехія також перерахувала 50 тис. дол. на рахунок Всесвітньої організації охорони здоров’я. Ці кошти будуть витрачені на закупівлю медичних препаратів і обладнання для потреб української сторони.

Крім того, учора до аеропорту Одеси прибув літак із Софії, який доставив медикаменти та медичне обладнання на суму у 128 тис. євро від уряду Болгарії як гуманітарну допомогу Україні.

Цим же літаком до Одеси прибули 6 болгарських військових медиків, які упродовж 7-10 днів надаватимуть допомогу в населених пунктах Одеської області, де компактно проживають українські громадяни болгарського походження.

Як наголошують в МЗС, дипломатичні представництва України за кордоном здійснюють постійну координацію і зв’язок з органами влади на місцях, щоб ця допомога оперативно доставлялася в Україну.

Також в МЗС України заявляють про успішну й активну реалізацію механізму взаємодії із міжнародними організаціями, зокрема ВООЗ, Європейським Союзом, НАТО, Червоним Хрестом щодо надання допомоги Україні у подоланні епідемії грипу.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 листопада кількість померлих від наслідків грипу і ГРВІ в Україні зросла до 174 осіб.

З початку епідемії в країні на грип і ГРВІ захворіли 1 млн. 31 тис. 597 осіб. Госпіталізовано з початку епідемії 52 тис. 742 особи.

Епідемічний поріг перевищено у 13 областях та в Києві, наблизилися до епідпорогу 13 регіонів.