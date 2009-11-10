Захворюваність на грип та ГРВІ іде на спад

У Міністерстві охорони здоров’я України відзначають тенденцію до зниження захворюваності українців на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

“Ми достовірно фіксуємо те, що кількість хворих пацієнтів зменшується. В порівнянні з тим, що було в нас в пікові дні – 2-3 листопада – то на сьогоднішній день, якщо тоді в нас було 124-130 тис. хворих, то зараз від 35 до 50 тис. Тобто тенденція до зниження є”, - сказав перший заступник міністра. За його даними, протягом останньої доби епідпоріг не перевищено в жодному новому регіоні України. Тобто загалом епідпоріг перевищено у 14 регіонах – це 13 областей та місто Київ.

Загалом за інформацією В.ЛАЗОРИШИНЦЯ, в Україні на грип та ГРВІ захворіли 1 млн. 31,587 тис. людей. З яких 52742 особи лікуються в стаціонарі. В той же час він звернув увагу на два позитивні моменти: за останню добу кількість пацієнтів в реанімації зменшилась на 115 осіб, на штучній вентиляції легенів – на 5 осіб, а також 13,5 тис. громадян виписані із стаціонару та амбулаторного лікування. Від цьогорічної епідемії Україна втратила 174 особи і 19 – за останню добу: у Львові – 74, Івано-Франківську – 25, Тернополі – 18, Чернівцях – 17.

Як повідомив В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, станом на сьогодні вірус пандемічного грипу виявлений та підтверджений у 67 осіб, з яких 14 померли. При цьому заступник міністра підкреслив, що у випадку, якщо хоч одна людина в регіоні є з вірусом пандемічного грипу, то фактично все населення регіону може мати цей вірус. “Тому лікування при певних тяжких формах повинно бути по одному протоколу і ведення цих хворих абсолютно однакове, чи є цей пандемічний грип, чи його нема”, - наголосив перший заступник міністра охорони здоров’я.