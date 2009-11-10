На Волині кількість звернень до медиків зросла на 1,5 тис.

На Волині кількість звернень громадян до медиків зі скаргами на симптоми ГРВІ та грипу за добу зросла на 1456. Наразі ця цифра становить 45 229 осіб, проти вчорашнього показника - 43 773 осіб.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні охорони здоров’я, серед тих, хто звернулися за допомогою до медиків: 28 329 дорослих та 16 900 дітей. Госпіталізовано 2084 особи. З них 1024 дорослих та 1060 дітей. Їхній стан – стабільний. 14 хворих перебувають в відділеннях інтенсивної терапії, 3 - на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ). Померло 4 людей, в однієї людини підтверджено діагноз грипу А/H1N1.

Епідпоріг становить 437,6 на 10 тисяч населення. Вчора цей показник був на межі 423,7.

У Луцьку за минулу добу зі скаргами на симптоми ГРВІ та грипу до медиків звернулося 1 619 лучан. На стаціонарному лікуванні перебуває 81 особа (міська клінічна лікарня), серед них – 29 з діагнозом пневмонія, в реанімації – 2 людей, на ШВЛ – 1 людина. Загалом з початку епідемії до медиків звернулася 15 151 особа.