На Дніпропетровщині перевищено епідпоріг захворювання на ГРВІ
Захворіло 53 тис. 222 мешканця
На Дніпропетровщині станом на 10 листопада перевищено епідпоріг захворювання на гострі респіраторні захворювання.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на дані Головного управління охорони здоров’я ОДА.
За останню добу в області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 4152 особи. З них 2757 дорослих та 1395 дітей.
До стаціонарів лікарень регіону госпіталізовано 185 хворих, зокрема 110 дітей. З початку епідемії, оголошеній в західних областях України, на Дніпропетровщині госпіталізовано 2357 осіб.
В області летальних випадків від гострих респіраторних захворювань, грипу та його ускладнень не зареєстровано. Не виявлено жодного випадку зараження «каліфорнійським грипом».
Загалом з початку епідемії на ГРВІ та сезонний грип захворіло 53 тис. 222 мешканця області.