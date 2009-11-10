На Дніпропетровщині перевищено епідпоріг захворювання на ГРВІ

На Дніпропетровщині станом на 10 листопада перевищено епідпоріг захворювання на гострі респіраторні захворювання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на дані Головного управління охорони здоров’я ОДА.

За останню добу в області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 4152 особи. З них 2757 дорослих та 1395 дітей.

До стаціонарів лікарень регіону госпіталізовано 185 хворих, зокрема 110 дітей. З початку епідемії, оголошеній в західних областях України, на Дніпропетровщині госпіталізовано 2357 осіб.

В області летальних випадків від гострих респіраторних захворювань, грипу та його ускладнень не зареєстровано. Не виявлено жодного випадку зараження «каліфорнійським грипом».

Загалом з початку епідемії на ГРВІ та сезонний грип захворіло 53 тис. 222 мешканця області.