Кабмін заборонить рекламу ліків на телебаченні

На завтрашньому засіданні Кабінету міністрів уряд планує схвалити законопроект про заборону реклами лікарських препаратів на телебаченні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Вінниці на нараді з питань боротьби з епідемією грипу і ГРВІ.

«Завтра на засіданні уряду ми розглядаємо проект закону, зокрема, про заборону реклами медичних препаратів (на телебаченні – УНІАН)», - сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на завтрашньому засіданні уряду планується ухвалити ще низку рішень, що стосуються регулювання роботи підприємств медичної сфери.

«На завтрашнє засідання ми ставимо єдиний пакет (законопроектів - УНІАН), який і буде програмою створення інтервенційної аптечної мережі, зокрема й державної власності», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для державних аптек буде визначено мінімальний перелік препаратів, який має бути в наявності, а також буде встановлена регламентація цін.

Крім того, прем`єр повідомила, що на завтрашньому засіданні Кабміну планується розглянути концепцію програми щодо комплексного переобладнання санітарно-епідеміологічної служби.

«Це означає, що завтра після ухвалення постанови, ми вже післязавтра починаємо працювати з тими країнами, які сьогодні дають нам можливість комплексно придбати це устаткування на міждержавному рівні за мінімальною, як зараз кажуть дуже часто, пандемічною ціною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.