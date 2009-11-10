Кабмін заборонить рекламу ліків на телебаченні
Завтра схвалять законопроект
На завтрашньому засіданні Кабінету міністрів уряд планує схвалити законопроект про заборону реклами лікарських препаратів на телебаченні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Вінниці на нараді з питань боротьби з епідемією грипу і ГРВІ.
«Завтра на засіданні уряду ми розглядаємо проект закону, зокрема, про заборону реклами медичних препаратів (на телебаченні – УНІАН)», - сказала вона.
Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на завтрашньому засіданні уряду планується ухвалити ще низку рішень, що стосуються регулювання роботи підприємств медичної сфери.
«На завтрашнє засідання ми ставимо єдиний пакет (законопроектів - УНІАН), який і буде програмою створення інтервенційної аптечної мережі, зокрема й державної власності», - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для державних аптек буде визначено мінімальний перелік препаратів, який має бути в наявності, а також буде встановлена регламентація цін.
Крім того, прем`єр повідомила, що на завтрашньому засіданні Кабміну планується розглянути концепцію програми щодо комплексного переобладнання санітарно-епідеміологічної служби.
«Це означає, що завтра після ухвалення постанови, ми вже післязавтра починаємо працювати з тими країнами, які сьогодні дають нам можливість комплексно придбати це устаткування на міждержавному рівні за мінімальною, як зараз кажуть дуже часто, пандемічною ціною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.