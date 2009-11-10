У Донецьку померлий від пневмонії не був заражений вірусною інфекцією

У Донецьку чоловік, який помер від двосторонньої пневмонії, не був заражений жодною вірусною інфекцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний державний санітарний лікар міста Валерій КОВАЛЬОВ.

За його словами, помер професор Донецького національного університету, який працював на кафедрі економічної електроніки, 1942 року народження. Після проведеної патологоанатомічної експертизи у померлого чоловіка не було виявлено вірусів і у висновку було дано діагноз – «ларінготрахеобронхіт під питанням, геморогічна пневмонія під питанням», - зазначив В.КОВАЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО повідомив, що з початку епідемії від грипу і ГРВІ в регіоні померла одна доросла людина.