A/H1N1 – епідемія страху: вся інформація про свинячий грип

Завтра, 11 листопада, фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» проводить круглий стіл для представників ЗМІ за участю міжнародних і українських експертів.

На запрошення фонду, для того, щоб відповісти на питання українських журналістів, до Києва прилітає Ігор Ніконоров, старший науковий співробітник НДІ грипу РАМН, Санкт-Петербург. Експерт дасть оцінку українській ситуації, розповість про новітні наукові дослідження і про те, яку вакцину розробили російські учені.

Олександр Гриневич, директор Центру грипу і ГРВІ озвучить останні дані про захворюваність грипом і ГРВІ. Ускладнення після грипу – від чого вмирають українці? Які ліки найкраще приймати?

Чому українців охопила паніка, а в аптеках зникли препарати? Як не піддаватися на провокації і залякування розповість доктор медичних наук, професор психіатрії, психотерапевт Олег Чабан.

Грип і діти: як захистити, запобіжні засоби, вакцинація – тему розкриє Тетяна Камінська, головний лікар Міської дитячої клінічної інфекційної лікарні.

A/H1N1 в інших країнах – статистика, методи запобігання розповсюдження епідемії, вакцинація, лікування.

Про своєчасність імунної реакції на A/H1N1, готовності українців до епідемії розповість Олег Назар, головний імунолог, керівник Київського центру клінічної імунології.

Як поводитися в місцях скупчення людей – рекомендації Лариси Колос, заступника головного лікаря Київської санепідемстанції.

На ці і інші теми (без політики!) можна поспілкуватися з експертами в неформальній обстановці завтра, 11 листопада, в Києво-Могилянській академії за адресою: вул. Волоська, 8/5 (цокольний поверх, вивіска DFJ)

Час: 12:00 – 14:00.

Акредитація обов`язкова: 502 52 12, 050 474 34 42.

На вході роздають респіратори.