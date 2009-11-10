У Тернополі рівень захворюваності на ГРВІ та грип знижується

У Тернополі інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ у Тернополі вже сягнув рівня, нижчого за епідемічний поріг. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, станом на 8 год. 10 листопада цей показник знизився до 141,37 випадків на 10 тис. населення (станом на 8 год. 9 листопада становив 173,57 на 10 тис. населення). Тоді як епідемічний поріг для Тернополя становить 160 хворих на 10 тис. населення.

За минулу добу із симптомами ГРВІ, грипоподібних інфекцій та пневмонії звернулися 445 тернополян госпіталізовано 23 людини (станом на 9 листопада за добу госпіталізовано 14 осіб), з них – 7 дітей. У важкому стані перебуває 8 осіб (станом на 9 листопада було 9), з них 1 особа на штучній вентиляції легень. Загалом станом на сьогоднішній день у лікувальних закладах міста перебуває 521 особа (станом на 9 листопада було 543 громадян).

Летальних випадків не зафіксовано.