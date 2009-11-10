Донецьк - в передепідемічному стані

Донецьк за захворюваністю населення на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип на сьогодні перебуває у передепідемічному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний державний санітарний лікар міста Валерій КОВАЛЬОВ.

За його словами, рівень захворюваності на сьогодні становить 63,9 на 10 тис. населення, тобто, «місто наблизилося до епідпорогу, показник якого становить 66,7 на 10 тис. населення». «Ми ще перебуваємо у передепідемічному стані», - сказав санлікар.

При цьому він відзначив, що по деяких категоріях населення епідпоріг все ж перевищено – це стосується дітей до 6 років. Так, показник захворюваності на ГРВІ і грип серед дітей до 2 років на сьогодні в Донецьку становить 279,6 на 10 тис. дітей даного віку, тобто епідпоріг перевищено в 1,4 рази (для даної категорії епідпоріг становить 192,7 на 10 тис.); серед дітей від 3 до 6 років - показник захворюваності - 427,9 на 10 тис. даного віку, тобто епідпоріг перевищено на 40,3% (для даної категорії дітей епідпоріг - 304,9 на 10 тис.).

В.КОВАЛЬОВ констатував, що захворюваність серед дітей шкільного віку (від 7 до 14 років) сьогодні в Донецьку нижча від епідпорогу для даної категорії дітей на 11,5% і становить 101,9 на 10 тис. чоловік (епідпоріг для такого віку дітей -115,2 на 10 тис.).

Порівнюючи показники нинішнього і минулого років, головний санлікар відзначив, що «вони перебувають приблизно на одному і тому самому рівні». «Нічого надзвичайного на сьогодні у Донецьку немає. Ми перебуваємо нижче за епідемічний рівень», - підкреслив В.КОВАЛЬОВ.

Він також повідомив статистичні дані, що в цілому з початку епідемії у Донецьку захворіли 10 844 чол., за останню добу зареєстровано 919 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип, зокрема дорослих – 530 чол., дітей до 18 років – 389. З цих хворих госпіталізовано 118 чол.: 55 дорослих, 63 дитини, зазначив В.КОВАЛЬОВ.