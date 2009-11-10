На Житомирщині захворюваність на грип і ГРВІ спала

Динаміка захворюваності на грип та ГРВІ на Житомирщині знижується.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, якщо протягом останнього тижня в області щодня реєструвалося близько 3 тис. хворих на грип та ГРВІ, то ось вже кілька днів - тільки близько 1,5 тис. хворих.

Про позитивну тенденцію зменшення динаміки захворюваності на грип та ГРВІ на Житомирщині також повідомив журналістам в облдержадміністрації заступник голови Житомирської ОДА з гуманітарних питань Микола ЧЕРНЕНКО.

Загалом з початку моніторингу поширення грипу та ГРВІ в області (з 4 листопада - УНІАН) зареєстровано 22859 випадків захворювання, госпіталізовано 1326 хворих.

За період з 16.00 8 листопада по 16.00 9 листопада в області медики зареєстрували 1384 нових випадків захворювань на грип та ГРВІ, з них 938 - серед дорослих, в тому числі 9 вагітних та 446 випадки серед дітей віком до 18 років. Госпіталізовано 107 хворих, з них 48 дорослих (в тому числі 2 вагітні) та 59 дітей віком до 18 років. За початку моніторингу з лікувальних закладів області було виписано 139 осіб.