У Донецьку від сезонного грипу щеплені всі медпрацівники

На сьогодні в місті Донецьку від сезонного грипу щеплені всі медичні працівники.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції Головний державний санітарний лікар міста Донецька Валерій КОВАЛЬОВ. За його словами, в місті продовжується імунізація проти сезонного грипу, і на сьогодні «проімунізовані всі медпрацівники, які безпосередньо працюють на викликах, на прийомі хворих, усі 1135 (100%) чоловік». В цілому в Донецьку щеплено станом на сьогодні – 1824 людини, що становить 12,2% від запланованих обсягів (план імунізації -14997 чоловік).

У той же час, В.КОВАЛЬОВ повідомив, що за минулу добу захворіло 20 медичних працівників: лікарів – 4 чол., середніх медпрацівників – 9 чоловік, іншого медперсоналу – 7 чоловік, госпіталізованих і померлих серед них немає.