Глінтвейн як порятунок від грипу

Деякі українські медики вважають, що глінтвейн (вино, розігріте до певної температури і посилене спеціями і травами) може послужити хорошу службу при нинішній епідемії грипу.

Так, Ярослав Рошковський, завідувач кафедри фармакогнозії Одеського державного медичного університету, професор медичних наук, відзначає, що глінтвейн володіє всіма корисними властивостями червоного столового вина. Червоне вино володіє бактерицидною і, таким чином, антисептичною дією. Рошковський також відзначив, що червоне вино має могутню знезаражувальну дію.

Більш того, як підкреслив професор, глінтвейн дуже корисний при простудних і хронічних захворюваннях, таких як грип, бронхіт, запалення легенів. За його словами, він прекрасно підійде для відновлення сил після інфекційних захворювань, при фізичному і психічному виснаженні. Разом з тим, Рошковський звернув увагу на те, що при погіршенні самопочуття глінтвейн все-таки не може замінити візит до лікаря.

Він також відзначив, що не слід плутати дію глінтвейну і міцного алкоголю: міцний алкоголь (наприклад, горілка з перцем) тільки знижує імунітет. Глінтвейн же, навпаки - хороший не тільки тим, що гарячий (нагрівання вина зменшує міцність напою, підвищуючи його корисність), але і тим, що, будучи природним біогенератором, здатний відновлювати втрачені сили і підвищувати імунітет, збагачувати організм мікроелементами, вітамінами групи B, амінокислотами.

podrobnosti.ua