У Чернігові двоє дітей захворіли на грип А/H1N1

У Чернігові підтверджено два випадки захворювання на грип типу А/H1N1.

Про це УНІАН повідомив головний лікар міської СЕС Іван МАКАРЕНКО.

За його словами, вірус типу А було виявлено у трьох випадках, а власне каліфорнійський грип А/H1N1 підтверджено у двох дітей - 3 і 9 років.

"В обох дітей захворювання середньої тяжкості, одну дитину вже виписано додому, інша ще перебуває у лікарні", - сказав І.МАКАРЕНКО.

Він також наголосив, що Чернігів відтепер потрапив у зону пандемічного грипу.

Взагалі, за словами І.МАКАРЕНКА, з початку епідемії у Чернігові захворіли майже 10 тисяч осіб, у понад тисячі з них діагностовано грип.