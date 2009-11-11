Очищення є важливим етапом догляду за шкірою обличчя. Адже, як відомо, чиста шкіра активніше протистоїть негативним діям навколишнього середовища. І саме очищення дає можливість надовго зберегти здоров`я і красу шкіри обличчя.

Дану процедуру проводять щодня, 2 рази на день, після умивання. Вранці очищення необхідне для того, щоб прибрати з лиця шкірний жир, що виділився за ніч, і ороговілі частинки, а увечері — щоб зняти залишки макіяжу і видалити бруд.

Не обов`язково використовувати для очищення шкіри дорогі косметичні засоби. Можна замінити їх продуктами, що є у розпорядженні будь-якої господині, або складами, самостійно приготованими в домашніх умовах.

Кисле молоко. Ідеальний засіб для очищення шкіри всіх типів. Воно підходить для використання у будь-який час року.

Кисле молоко робить шкіру ніжнішою і гладшою. Але не варто забувати, що продукти, що перекиснули, містять велику кількість молочної кислоти, можуть спровокувати почервоніння і роздратування шкіри обличчя.

Кисле молоко цілком можна замінити свіжим кефіром або сметаною. Для очищення жирної шкіри цілком підійде молочна сироватка, одержана в процесі виготовлення сиру або кислого молока.

Очищення виконують таким чином: ватний тампон змочують в невеликій кількості кисломолочного продукту і протирають ним обличчя. Потім наступним тампоном, змоченим в молоці небагато рясніше, ніж перший, ще раз протирають шкіру.

Процедуру повторюють кілька разів, змочуючи при цьому кожен подальший тампон трохи більше, ніж попередній. Останній тампон віджимають і видаляють ним надлишки кислого молока. Потім шкіру обполіскують теплою кип`яченою водою і наносять живильний крем.

Іноді після очищення кисломолочними продуктами на обличчі з`являються червоні плями і подразнення. При їх виявленні шкіру протирають ватним тампоном, змоченим в чайній заварці або свіжому молоці, а потім наносять живильний крем.

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