У Росії від грипу A/H1N1 щеплено близько 15 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров`я і соціального розвитку РФ, за словами міністра Тетяни ГОЛІКОВОЇ, «у п`яти регіонах країни на сьогодні щеплено вже близько 15 тисяч осіб. По 100 осіб у Московській, Брянській і Тюменській областях, 500 осіб - у Воронежі і близько 14 тисяч жителів Алтайського краю. На першому етапі щеплення проводять працівникам служб життєзабезпечення (системи ЖКГ, зв`язку, водопостачання)».

Як сказала Т.ГОЛІКОВА, наступного тижня вакцинація проти грипу A/H1N1 розпочнеться у Калузькій, Тамбовській, Курській, Орловській, Ростовській, Астраханській областях, в Адигеї і Карачаєво-Черкесії.

«На першому етапі вакцинації щеплення робитимуть і військовослужбовцям Міноборони, співробітникам МВС і МНС, а також прикордонної служби, які безпосередньо працюють з людьми», – повідомила Т.ГОЛІКОВА.

Вона наголосила, що «вакцинація – це добровільна процедура, однак ми рекомендуємо пройти її». «Щеплення зробили вже понад 15 тисяч осіб. За нашими даними, серед них немає жодного випадку ускладнень», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

Міністр відзначила, що захворюваність на ГРВІ і грип у Росії не перевищує сезонного рівня аналогічного періоду минулих років.

За словами Т.ГОЛІКОВОЇ, на пандемічний грип на сьогодні хворіють 1424 особи, однак з травня 2009 року було підтверджено 4563 випадків цього захворювання. «Кількість хворих на ГРВІ і грип перебуває на сезонному рівні. Є окремі локальні перевищення епідпорогу у 17 суб`єктах РФ і 23 містах», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Росії почалася вакцинація проти грипу A/H1N1. Заплановано, що до кінця 2009 року буде підготовлено 35,5 млн. доз вакцин. До кінця січня 2010 року – 43 млн. доз вакцин.