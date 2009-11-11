В Україні від грипу і ГРВІ померли 189 осіб

В Україні кількість смертей від грипу і ГРВІ збільшилася до 189 осіб, за останню добу померло 15 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров`я України.

За даними відомства, всього у країні нараховується 1 мільйон 122 тисяч випадків захворювання, 57 тисяч 286 осіб госпіталізовано.

Епідемічний поріг перевищено у Чернігівській, Донецькій, Київській, Житомирській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Кіровоградській областях, а також у Києві.

Крім того, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська області, Крим і Севастополь наближаються до епідеміологічного порогу.