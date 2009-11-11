Допоможіть врятувати життя 16-річного хлопця!

Потрібна допомога сім`ї Балагута Сергія Миколайовича, 15.11.1993 року народження. З грудня 2008 року і дотепер хлопець перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної хіміотерапії лікарні «ОХМАТДИТ» з діагнозом лімфома Беркіта спорадичного типу з ураженням прямої кишки, сечового міхура, сигмовидної кишки. Стадія III. Терапевтична група R2. Кишкова кровотеча.

Вчився в школі №45 м. Києва. Оскільки був добре фізично розвинений його запросили до Київського спортивного ліцею-інтерната, де вчився 2 року. На літніх канікулах виявили хворобу і через стан здоров`я не зміг закінчити ліцей навчальний заклад

Рахунок відкрито в Приватбанку, МФО 305299, ОКПО 14360570, номер рахунку 29244825509100, номер картки 4405 8850 1485 7970.

Контактна особа: мама Балагута Оксана (097) 14-92-677.

ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ - ХТО ЧИМ МОЖЕ