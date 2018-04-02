Наказано колоти! Чим небезпечні вакцини від свинячого грипу

Всесвітня організація охорони здоров`я запевняє, що пандемічні вакцини безпечні. Проте чим більший ажіотаж навколо грипу H1N1, тим менше охочих щепитися. Виробничий потенціал пандемічної вакцини – 3 млрд. доз в рік. Для 6,8 млрд. населення планети цього недостатньо. Проте ВООЗ вважає, що якщо доз вистачить для тих, хто входить до групи ризику, то масова вакцинація стане найдієвішою профілактичною стратегією. Втім, тут є одне «але»: щеплення потрібно робити незадовго до настання піку захворюваності. На початку жовтня масова імунізація від свинячого грипу почалася в США, Японії, Швейцарії, Італії, Німеччині, Франції і Австралії. У Європі ліцензії на розповсюдження вакцини одержали британські компанії GlaxoSmithKline з препаратом пандермікс і Baxter з целвапаном, а також швейцарська компанія Novartis з препаратом фосетріа. Країни – члени ЄС уклали угоду з виробниками і запаслися достатньою кількістю вакцин для свого населення.

У Росії мають намір використовувати вакцини власного виробництва (інфлювір і пандефлю). До нового року планується виготовити не менш як 35,5 млн. доз препарату.

Уряд США купує вакцини у п`яти компаній – Sanofi-Aventis SA, AstraZeneca, CSL Ltd, Novartis AG і GlaxoSmithKline. Вже замовлено близько 250 млн. доз. Вакцинація школярів і тих, хто входить до групи ризику, безкоштовна. Проте далеко не всі батьки готові щепити своїх дітей. Багато хто пояснює це тим, що вакцина була виготовлена в короткі терміни і пройшла недостатньо випробувань.

В той же час міністерство охорони здоров`я, праці і добробуту Японії недавно заявило, що пандемічна вакцина може викликати серйозні побічні ефекти, такі як блювота і непритомність. Проте яка з вакцин викликає подібні негативні наслідки, не уточнюється. Уряд Японії замовив місцевим фармацевтичним компаніям 27 млн. доз. Населення прищеплять двічі до кінця березня 2010 р.

Не все так просто з вакцинацією і в Європі. Шведські ЗМІ недавно повідомили про те, що від щеплення в країні померли як мінімум дві люди. Обидвоє вони входили до групи ризику. Один страждав на серйозне захворювання серця, інший – на гостре захворювання м`язів. За даними ВООЗ, найпоширенішими реакціями на щеплення є місцеві прояви (хворобливість, почервоніння, опухання) і так звані системні реакції (підвищення температури, м`язовий, головний біль і біль в суглобах). Ці симптоми зазвичай переносяться в легкій формі і минають через 1–2 дні.

Скандал навколо вакцин вибухнув недавно і в Німеччині, коли виявилося, що щеплення проти свинячого грипу політикам і чиновникам робитимуть не тією вакциною, що наказана звичайним громадянам. У пресі з`явилися повідомлення: їм пропонується інша вакцина, яка краще переноситься організмом. Чиновники виправдовувалися тим, що замовлення на вакцину однієї фірми було зроблене багато місяців тому і тоді ніхто не знав, чи відрізняється вона від інших щеплень. Тепер провідним політикам країни доведеться демонструвати свою демократичність і близькість до народу: канцлер Ангела Меркель відразу ж заявила про намір щепитися препаратом, призначеним для більшості населення.

Втім, близько 66% німців взагалі не бажають проходити вакцинацію. Лише 13% упевнені, що це необхідно. Експерти пояснюють таку позицію панікою в місцевих ЗМІ. Багатьом німцям це нагадує ажіотаж навколо пташиного грипу, що гуляв по Азії кілька років тому.

Як влаштована вакцина проти грипу Коли основні типи штамів виявлені, ВООЗ передає їх виробникам вакцин як початковий матеріал. Зазвичай штами вводяться в курячі яйця, де вони розвиваються. Вже через три дні в яєчному білку їх досить для того, щоб виділити рідину, що містить вірус. Одержаний вірус вбивають або розщеплюють. З «очищених» таким чином штамів створюють суміш для антивірусного щеплення. Щорічно в світі випускають майже мільярд доз нових вакцин. До речі, для виробництва однієї дози необхідне одне запліднене яйце.

Зробити вакцину можна і вирощуючи спеціальні клітинні культури, в яких можуть розмножуватися віруси (саме так був створений целвапан). Проте багато учених вважають, що гідної альтернативи курячим яйцям поки немає. До речі, саме використання яєць при виробництві вакцин є причиною протипоказання щеплення у разі наявності у людини алергічних реакцій на білок.

Тестування вакцини займає не менш як три місяці. Після успішних клінічних дослідів препарат одержує сертифікат, після чого регулятивні органи країн повинні вирішити про його застосування на своїй території.

Протипоказання для вакцинації: всі захворювання, температура, що супроводжуються підвищенням, хронічні захворювання у стадії загострення, алергічні реакції на білок курячого яйця і аміноглікозиди, сильна реакція на попереднє введення будь-якої протигрипозної вакцини.

Маша Матвєєва

focus.ua