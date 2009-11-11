Дитячі коляски інвалідизують дітей

У США один з найбільших виробників дитячих колясок, компанія Maclaren USA, відкликає мільйон одиниць своєї продукції через травми, які одержують діти.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Коляски Maclaren USA складаються, і в 15 випадках пальці дітей потрапляли в механізм, що розкривався. Одержані травми у 12 дітей стали причиною ампутації пальців.

Відгуку підлягають всі коляски, вироблені з 1999 по 2009 рік. Серед них - моделі Volo, Triumph, Quest Sport, Quest Mod, Techno XT, TECHNOXLR, Twin Triumph, Twin Techno і Easy Traveller.

Патті Девіс, представниця американської Комісії з нагляду за безпекою споживчих товарів, повідомила, що компанії Maclaren USA надана допомога в розслідуванні нещасних випадків.

"Найголовніше, що зараз можуть зробити батьки - це отримати ремонтний комплект [для колясок], який усуне проблему", - додала Патті Девіс.

На своєму сайті Maclaren USA заявляє, що безпека дітей - її головне завдання, і закликає батьків негайно зв`язатися з компанією або одержати безкоштовний ремонтний комплект.

Нагадаємо, згідно даним дослідження американських фахівців випадкові травми є головною причиною смерті дітей у віці до 14-ти років.

korrespondent.net