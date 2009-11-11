Медики визначили дієту, що підвищує настрій

Вчені Національного фонду кардіології і Ради з медичних досліджень національного здоров`я Австралії обіцяють, що ті, хто сяде на вуглеводневу дієту і скоротить споживання м`яса і молочних продуктів, не тільки схудне, а й стане більш щасливішим.

У дослідженні взяли участь 106 осіб віком від 24 до 64 років, що страждають на зайву вагу, повідомляє Reuters.

Добровольців розділили на дві групи, які мали протягом року дотримуватися різних дієт: перша - вуглеводневої, де основу раціону становлять хліб, макарони і рис, а друга - жировою. До другої групи увійшли ті, хто активно їсть м`ясо і молочні продукти.

Через вісім тижнів експерименту всі учасники почували себе добре, однак до кінця року настрій був кращим у тих, хто вживав у їжу більше вуглеводів.

Ті ж, хто дотримувався жирової дієти, по закінченні року виявилися більш агресивними і схильними до депресії, ніж ті, хто обмежував себе у м’ясі і молоці.

Зниження ваги в обох випадках було однаковим і становило приблизно 13,7 кілограма.

На думку австралійських учених, вуглеводнева і жирова дієти поліпшують пам’ять, проте швидкість розумових процесів по закінченні року залишається на тому самому рівні.