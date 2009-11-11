Ющенко заветує закон про виділення мільярда на подолання епідемії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір заветувати закон про виділення 1 млрд. грн. з коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час гарячої телефонної лінії в редакції газети «Комсомольская правда в Украине».

«Я з цим законом вчиню так само, як і з законом про Євро-2012», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зауважив, що у державному бюджеті 2009 року на сьогодні не вистачає 30% надходжень. За словами В.ЮЩЕНКА, у прем’єр-міністра немає коштів на фінансування навіть невідкладних питань.

Тому, як сказав В.ЮЩЕНКО, на думку прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, єдиним способом фінансування є емісія гривні. Проте, наголосив Президент, такі кроки неминуче призведуть до девальвації гривні.

За його словами, таким чином Ю.ТИМОШЕНКО проводить нечесну політику. Як додав В.ЮЩЕНКО, вона не називає емісію емісією, але, разом з тим намагається взяти 1 млрд. грн. у Нацбанку, який “не має звідки взяти”.

“Я не буду автором такої політики. Скільки можу, я буду противитись цій політиці”, - запевнив В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим, він зазначив, що його рішення заветувати цей закон не означає, що він не дасть рекомендацій, де взяти кошти на боротьбу з грипом.

Президент додав, що відповідь щодо ресурсів фінансування він обов’язково надасть.