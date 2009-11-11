У Донецькій області від респіраторної інфекції померла жінка – друга людина за епідеміологічний період (з 30 жовтня 2009 р.).

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, померла 22-річна жінка, мешканка Слов`янського району.

За інформацією ОблСЕС, у Донецькій області за минулу добу було зареєстровано 5505 звернень за меддопомогою хворих на респіраторні інфекції та грип. Загальна кількість хворих на грип і ГРВІ з початку епідемії становила 57 тис. 479 випадків, зокрема діти - 21 тис. 781, госпіталізовано всього 2 тис. 507 хворих, померло 2 дорослі особи.

За даними експрес-діагностики, в етіології захворювань переважають збудники грипу типу А.

Як повідомляв УНІАН, раніше в епідеміологічний період у місті Донецьк помер чоловік 1942 року народження, професор Донецького Національного університету, що працював на кафедрі економічної електроніки. Вчора (10.11.09) на прес-конференції Головний державний санітарний лікар міста Донецька Валерій КОВАЛЬОВ уточнив, що цей чоловік, який помер від двосторонньої пневмонії, не був заражений вірусною інфекцією, у патологоанатомічному висновку було поставлено діагноз – «ларінготрахеобронхіт під запитанням, геморрагічна пневмонія під запитанням».