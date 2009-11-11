Львівщина: у хабарництві викрито лікаря санепідекспертизи
13:36, 11 листопада 2009Країна
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300 фактів отримання хабарів
У Львівській області правоохоронці затримали завідувача відділу санітарно-епідеміологічної експертизи державного підприємства, який систематично вимагав та отримував від підприємців хабарі за проведення медичного (санітарного) огляду і надання дозволу на ввезення через митний кордон України та реалізацію продукції іноземного виробництва.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, задокументовано понад 300 фактів отримання лікарем хабарів.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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