Влада Тернополя вважає, що у місті зарано припиняти карантин

Начальник управління охорони здоров’я Тернопільської міської ради Василь БЛІХАР вважає, що у місті зарано припиняти карантин.

Як повідомив він кореспонденту УНІАН, за останній тиждень рівень захворюваності порівняно з аналогічним періодом минулого тижня зменшився більш як удвічі й опустився нижче епідемічного порогу. “Втім, це не дозволяє нам робити однозначні швидкі висновки про епідеміологічне благополуччя міста. Тим більше, з огляду на складну епідситуацію у державі загалом”, – сказав В.БЛІХАР.

За його словами, рішення про припинення карантину прийматиметься надзвичайною протиепідемічною комісією міста та області тоді, “коли для цього будуть ґрунтовні переконливі підстави”.

За даними В.БЛІХАРА, інтенсивний показник захворюваності на грип ГРВІ у Тернополі станом на 8.00 11 листопада впав до 111,96 випадків на 10 тисяч населення (станом на 8.00 10 листопада - 141,37 на 10 тисяч населення). Епідемічний поріг для Тернополя становить 160 хворих на 10 тисяч населення.

За минулу добу із симптомами ГРВІ, грипоподібних інфекцій та пневмонії у Тернополі госпіталізовано 28 людини (станом на 10 листопада за добу госпіталізовували 23 особи), з них шість дітей. У важкому стані перебувають 9 осіб (станом на 10 листопада було 8), з них двоє на штучній вентиляції легень.

Загалом на сьогодні у лікувальних закладах міста перебувають 520 осіб (станом на 10 листопада було 521). Летальних випадків не зафіксовано.