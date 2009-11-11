8-10 листопада захворюваність на грип та ГРВІ зросла у 2,5 разу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що з 8 по 10 листопада рівень захворюваності на грип і ГРВІ в Україні знов збільшився більш ніж у 2,5 разу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«З 8 по 10 листопада ми бачимо збільшення показника в 2,5-3 рази. І це свідчить про те, що епідемія не послабляє своїх обіймів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що 8 листопада з`явилася деяка тенденція до зниження захворюваності, коли було зареєстровано 34,443 тис. випадків грипу і ГРВІ, а вже на 10 листопада кількість хворих досягла 90,592 тис. осіб.

За її словами, 9 листопада в Україні в результаті ускладнень після грипу померли 19 осіб, а 10 листопада – 15.

«Це динаміка загрозлива, і вона вимагає знову термінового, більш активного втручання і більш активних дій», - упевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що сьогодні на засіданні уряду планується ухвалити більш як десять рішень в області охорони здоров`я, зокрема про створення державної інтервенційної мережі аптек, про невідкладне переоснащення санепідемстанцій, про заборону продажу без рецепту лікаря сильнодіючих медпрепаратів, про оплату лікарям наднормативних годин роботи, про збереження заробітної плати працівникам освіти на час дії карантину, про вакцинацію, а також про заборону реклами лікарських засобів.

Довідка УНІАН. Судячи з офіційної статистики Міністерства охорони здоров`я України, прем`єр-міністр наводить дані про реєстрацію кількості хворих за добу, а не загальну кількість хворих на грип та ГРВІ по країні. Тобто, 10 листопада за добу захворіло більше людей, ніж 8 листопада. Так, за даними МОЗ, 8 листопада в Україні було зареєстровано 32 тис. 443 особи, які захворіли на грип та ГРВІ, загальне число хворих на цю дату становило 969 тис. 247 осіб.; а за добу 10 листопада зареєстровано 90 тис. 592 особи з таким діагнозом, загальне число хворих - 1 млн. 122 тис. 188 осіб. Також слід зазначити, що 8 листопада - це неділя, а 10 - вівторок, і медики відзначають, що у вихідні число зареєстрованих хворих, зазвичай, менше, але це нетиповий показник.

Якщо ж порівнювати в цілому по країні зростання захворюваності на грип/ГРВІ з 8 по 10 листопада, то число хворих за два дні зросло на 152 тис. 941 особу, або на 15,7% - до 1 млн. 122 тис. 188 осіб.