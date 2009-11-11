Від грипу A/HN1 в Україні померло 17 осіб

На сьогодні в Україні від грипу A/HN1 померли 17 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

За його словами, всього станом на сьогодні в Україні підтверджено 70 випадків захворюваності на грип A/H1N1.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ зауважив, що всього хворих на грип та ОРВІ в Україні нараховується 1 млн. 122 тис. 188.

Крім того, зауважив перший заступник міністра, на сьогодні лише 8 регіонів України не перейшли епідпорогу.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ наголосив, що за останню добу захворіло 90,5 тис. пацієнтів, і на стаціонарному лікуванні перебувають 57 тисяч осіб. При цьому, зауважив він, у відділеннях інтенсивної терапії - 357 осіб, а 49 - на апаратах штучної вентиляції легенів.

З початку епідемії, за словами В.ЛАЗОРИШИНЦЯ, померло 189 осіб, з них за останню добу - 15. «Але це не означає, що всі вони померли саме від каліфорнійського грипу», - сказав перший заступник міністра.

За його словами, ситуація хоч і залишається складною, але є контрольованою і не виходить за рамки середньостатистичних показників минулого року.

Відповідаючи на запитання про ймовірність продовження карантину у навчальних закладах, В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ не виключив, що це станеться, якщо епідеміологічний поріг буде таким, як сьогодні.