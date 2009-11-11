Вакцинація проти грипу в Україні буде добровільною і безплатною

Вакцинація проти пандемічного і сезонного грипу в Україні проходитиме на добровільній і безплатній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Відповідно до законодавства України вакцинація проходить на добровільній основі і безплатно», - сказав О.БІЛОВОЛ.

За його словами, на даний час до медичних установ надійшло 168 тисяч доз вакцини проти сезонного грипу, і найближчим часом передбачається придбати ще 800 тисяч доз.

«Замовники нам обіцяють поставити ще десь близько 800 тисяч доз для вакцинації проти сезонного грипу», - сказав О.БІЛОВОЛ, зазначивши, що постачання вакцин буде забезпечено у разі підписання Президентом України закону про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією.

Головний санітарний лікар уточнив, що відповідно до попередніх розрахунків Україні буде потрібно 12,5 млн. доз вакцини проти пандемічного грипу.

О.БІЛОВОЛ підкреслив, що вакцинацію проти пандемічного грипу необхідно в першу чергу провести серед груп ризику – медичних працівників, вагітних жінок і дітей від 6 місяців до 12 років.

У той же час, за його словами, процедура реєстрації вакцин канадського і російського походження ще не завершена. «Ніяка вакцинація без реєстрації, яка передбачає проведення доклінічних і клінічних досліджень, не проводитиметься», - підкреслив О.БІЛОВОЛ.