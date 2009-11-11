На Прикарпатті від вірусної пневмонії померло ще 4 особи

На Прикарпатті за останню добу від вірусної пневмонії померло ще 4 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.

За її словами, минулої доби померло 4 особи, і загальна кількість померлих в регіоні вже 29 осіб. «Вчора до обіду померло двоє, а до сьогоднішнього ранку ще двоє, які були у тяжкому стані, - сказала З.ЦІХОНЬ. – Один пацієнт, який помер, дев’ять днів самотужки збивав гарячку і був доставлений у тяжкому стані».

Всього з початку епідемії в області зареєстровано 96 тис. осіб, які перехворіли на грип та ГРВІ. За останню добу захворіло 3200 осіб. «Ця цифра трошки менша, ніж було зареєстровано на вчорашній ранок, – наголосила З.ЦІХОНЬ. – Третина захворілих – це діти. Кількість госпіталізованих - 300 осіб, приблизно така ж сама як вчора»

Заступник керівника обласного управління охорони здоров’я також повідомила, що в реанімаційних відділеннях знаходиться 79 осіб, дорослих – 58, в тому числі 5 вагітних жінок. За її словами, 9 особам роблять штучну вентиляцію легень, п’ятеро з них у дуже тяжкому стані. «На жаль, у тяжкому стані вчора надійшла вагітна жінка з одного з районів, 21 дитина в реанімаційних відділеннях, - додала З.ЦІХОНЬ. – Якщо до вчорашнього дня діти у нас не викликали якоїсь особливої тривоги, то на сьогоднішній день почали надходити діти з пневмоніями із вогнищ сімей, які хворіли на грип і ГРВІ». На її думку, така ситуація склалася, тому що всі розслабилися, і діти на канікулах самостійно гуляють, не дотримуючись карантину.