За останню добу з лікарень Івано-Франківська виписано 41 хворого, який пройшов курс лікування від ГРВІ та грипоподібних захворювань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Іваноо-Франківського міськвиконкому.

За весь період епідемії з міських лікарень було виписано 350 хворих, які пройшли повний курс лікування від ГРВІ та грипоподібних захворювань.

В Івано-Франківську загалом зареєстровано з початку епідемії 27 тисячі 378 випадки захворювання на грип та ГРВІ, а також їхні ускладнення.

Загалом з початку епідемії було госпіталізовано 1060 осіб.

Протягом минулої доби було зареєстровано 574 випадки захворювання на грип та ГРВІ, серед захворілих 415 дорослі, у тому числі 1 вагітна жінка, та 159 дітей до 18 років.

До лікарень за минулу добу було госпіталізовано 37 осіб, з яких 23 дорослих та 14 дітей віком до 18 років.

У реанімаційних відділеннях перебувають 18 хворих, 1 людина - на штучній вентиляції легень.

Впродовж минулої доби в Івано-Франківську померла одна людина. Загалом з початку епідемії в місті зареєстровано 5 летальних випадків.