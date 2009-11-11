В Одеській області 5 випадків захворювань на грип A/H1N1

В Одеській області в листопаді зареєстровано 5 випадків захворювань на грип A/H1N1, зокрема з летальним результатом - одного пацієнта, який захворів під час переїзду з іншого регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила завідувач епідемічним відділом обласної санепідемстанції Людмила КРАСНИЦЬКА.

«В цілому спостерігається спад рівня захворювань на грип та ГРВІ», - сказала вона.

8-9 листопад фіксувалося в середньому близько тисячі звернень громадян по медичну допомогу, уточнила Л.КРАСНИЦЬКА, що в 2-3 рази менше, ніж у четвер та п`ятницю.

Разом з тим, зазначила вона, фахівці прогнозують черговий сплеск захворюваності в Одесі на початку грудня, після закінчення карантину в навчальних закладах.

За словами медика, сезонний сплеск рівня захворювань настає, як правило, через 7-10 днів після відновлення роботи вишів, інших навчальних закладів і установ культури.

Л.КРАСНИЦЬКА підкреслила, що медики регіону мають намір з метою профілактики здійснити імунізацію представників «контингенту ризику», куди входять медпрацівники, водії громадського транспорту, викладачі, вихователі, працівники торгівлі та журналісти. При цьому вакцинацію проведуть безкоштовно - за місцем роботи або вдома через районні поліклініки.