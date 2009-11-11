Завтра в Україні знову дощі

Завтра в Україні очікуються дощі.

У західних областях дощ (у Карпатах мокрий сніг), вітер західний, 7-12 м/с, температура протягом доби 3-8° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території невеликий дощ, у Криму дощ, місцями сильний. Вночі та вранці на Лівобережжі місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у південній частині вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Київській області у четвер очікується невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.