У Миколаївській області з грипом госпіталізовано 82 особи

У Миколаївській області госпіталізовано 82 хворих на сезонний грип.

Як повідомили УНІАН у Миколаївській облдержадміністрації, близько 40 осіб госпіталізовано в обласній інфекційній лікарні, серед яких - одна вагітна жінка.

Стан приблизно кожного третього пацієнта, хворого на грип, тяжкий, повідомив кореспондента УНІАН головний лікар лікарні Станіслав ТИТОВСЬКИЙ. Зумовлено це ступенем інтоксикації організму, наявністю хронічних і супутніх захворювань. Вірус А/H1N1 в жодного з пацієнтів інфекційної лікарні не виявлено. Ситуація перебуває під контролем. Місць для хворих на грип у лікарні достатньо, якщо буде треба, будуть підготовлені і додаткові ліжка, повідомив С.ТИТОВСЬКИЙ.

Всього станом на 10 листопада з початку епідемії на грип і ГРВІ у Миколаївській області захворіло 13 тис. 863 особи, з них 551 дитина.

З раніше госпіталізованих хворих виписалися 112 осіб, зокрема з діагнозом «грип» і «пневмонія» - 43 пацієнти.