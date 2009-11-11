У Швеції дитина впала в кому від вакцини проти грипу A/H1N1

Минулої середи Кевіну зробили щеплення проти свинячого грипу. Два дні опісля він впав у кому.

- Я була абсолютно упевнена, що він мертвий, розповідає мама хлопчика Міа Бролін.

Кевін сидів з батьком в одному з кафе в центрі Уппландс Весбю на північ від Стокгольма у п`ятницю, в другій половині дня.

Несподівано Кевіна затрясло. Тіло зігнулося назад в судомах, а його очі закотилися так, що було видно лише білки.

Батьки Кевіна в розлученні, проте мама була не далеко і знайомі кинулися за нею: "Міа, біжи швидше, Кевіну погано!".

"Побілів, як полотно" Перед кафе зібралися люди.

- У нього були абсолютно білі губи. Я ніколи не бачила людини з такими білими губами. Я підняла на руки бездиханного сина. Моєю єдиною думкою було: "Він мертвий. Його більше немає", - розповідає Міа Бролін.

Дитина не дихала.

На щастя поблизу опинилися дві медсестри, які порадили мамі зробити дитині штучне дихання. У Міа, яка знаходилася на останньому місяці вагітності, від спроби реанімації сина почалися перейми.

- Я спробувала дати йому повітря, поки люди навколо викликали швидку допомогу. У мене зникло відчуття реальності. Але через деякий час його губи порожевіли. Він розплющив очі.

Страх голки Удома на кухні сидить Міа із своїм другом Деннісом і татом Кевіна.

- Нас все ще трясе, говорить Денніс, якому вдалося дістатися до кафе з роботи раніше швидкої допомоги.

По дорозі в лікарню Кевін більше боявся одного:

- Мама, я не хочу більше уколів.

Відразу після прибуття в дитячу лікарню Астрід Ліндгрен в Солена хлопчик був оглянутий двома лікарями.

- Вони сказали: "Це пов`язано з вакциною. Це єдине пояснення, яке ми можемо знайти", говорить Денніс Карлссон.

Могло відбутися раніше Лікарі також заявили, що Кевін не є якоюсь особливою дитиною:

- Він вже другий за сьогодні. Перша дитина була так само доставлена у зв`язку з вакцинацією.

Проте професор Ян Ліліємарк з Управління ліків нічого не чув про випадок з Кевіном. Але він сподівається дізнатися більше незабаром:

- Швидше за все, інформація про те, що відбулося, поступить до нас у понеділок.

- Чи чули Ви про щось подібне?

- Ні. Дитина може опинитися в комі з різних причин. Це може бути пов`язано з вакцинацією, а може також і з чимось іншим. Це покаже дослідження.

Міа і Денніса умовили зробити щеплення дитині в районній дитячій поліклініці.

- Ми не знали, що щось подібне може трапитися, говорить Міа Бролін.

"Хочу, щоб люди знали" Мати пояснює, чому вони вирішили розповісти про цей випадок.

- Попри те, що випадок з моїм сином є винятковим, ми хотіли б, щоб люди знали, що це може відбутися з кожним. А що було б, якби ми були удома і він грався один в своїй кімнаті, а я б забиралася на іншому поверсі і нічого не чула?

Журналістам газети не вдалося зустрітися ні з одним лікуючим лікарем дитячої лікарні Астрід Ліндгрен.

newsland.ru