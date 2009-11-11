Вірус грипу A/H1N1 не настільки летальний і важкий, як очікували

Штам вірусу грипу A/H1N1 не настільки летальний і важкий, як припускали фахівці.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив засновник і президент фонду Eurolab Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що не можна стверджувати, що галас навколо епідемії грипу створювався штучно. «На свинячий грип хворіють громадяни 199 держав світу. Грип A/H1N1 став парадоксальним у одному плані - захворіло багато людей, але серйозні наслідки – смерть або важкі ураження - сфокусувалися в певній групі людей», - зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він заявив, що зараз учені в усьому світі працюють над тим, щоб визначити генетичну схильність у людей, які найчастіше інфікуються штамом A/H1N1.

“За ситуацією в Києві ми можемо констатувати: першими жертвами A/H1N1 були у нас не діти й вагітні, а люди з надмірною вагою. Надмірна вага – це серйозний чинник. Він є чинником номер один, який дещо відрізняє нас від інших країн”, – сказав А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він також зауважив, що хоча вірус виявився не таким страшним, він має значний «підступний момент». «Якщо цей штам починає розмножуватися у великих популяціях, він може набути риси резистентності (стійкості) до противірусних препаратів типу «таміфлю», – зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він ще раз підкреслив, що боротися з грипом потрібно, в першу чергу, інформаційно. “Маска на обличчі означає, що ви піклуєтеся не стільки про себе, скільки про оточуючих, щоб вірус не передався людям, які знаходяться поруч, особливо дітям”, - сказав А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

У свою чергу лікар-координатор клініки Eurolab Олеся ГЕТЬМАН оприлюднила підсумки діяльності народного штабу «Кияни проти грипу» в період загострення епідемії грипу. «Впродовж двох тижнів медичний персонал клініки Eurolab координував хворих або тих, хто боявся грипу, інформувавши їх про особливості перебігу хвороби й запобіжні заходи. За показниками проводиться лікування або тестування на грип. До наших фахівців звертаються по 300 громадян щодня», - розповіла О.ГЕТЬМАН.

За її словами, за 10 днів звернень, стан хворих на грип загалом можна оцінити як середньої тяжкості й лише 2 пацієнти мали абсолютні показники для лікування озельтамавіром. «За останній період ми маємо на 10 осіб - 1-2 випадки підтвердженого грипу», - зазначила О.ГЕТЬМАН.

Довідка УНІАН. Мета громадської ініціативи народний штаб «Кияни проти грипу» - зменшити рівень захворюваності серед населення на грип й інформувати про особливості перебігу хвороби й запобіжні заходи. Однією з перших ініціатив, організованих народним штабом за підтримки добродійного фонду «Eurolab», була організація безкоштовних пунктів тестування на грип А/H1N1 у найбільших торгово-розважальних центрах Києва.

Про особливості грипу А/H1N1 й перебіг хвороби можна дізнатися на спеціально створеному сайті: www.griph1n1.com.ua