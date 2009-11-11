У Сумській області - перший випадок смерті від грипу

Сьогодні у Сумській обласній інфекційній лікарні від грипу померла 29-річна жінка, мешканка Сумського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив головний епідеміолог Управління здоров`я Сумської облдержадміністрації Владимир БУТЕНКО.

За його словами, з початку епідемії у Сумській області це перший випадок смерті від грипу.

Як сказав В.БУТЕНКО, медики поки не мають лабораторного підтвердження того, який саме вірус грипу вразив хвору. Відомо, що жінка захворіла 2 листопада, спочатку лікувалася в домашніх умовах, і лише через тиждень з різким погіршенням самопочуття її було доставлено до лікарні.

Лабораторія обласної санепідстанції досліджує матеріали померлої.

Протягом минулої доби (10 листопада) на грип і ГРВІ у Сумській області захворіли 414 осіб, з яких 303 дорослих, 11 дітей віком до 18 років і три вагітні жінки. У Сумах на грип і ГРВІ за останню добу захворіли 211 чол.

Станом на 11 листопада з початку епідемії у Сумській області зареєстровано 23 тисячі 855 випадків захворювання на сезонний грип і ГРВІ, з яких 8 тисяч 850 випадків - в обласному центрі.